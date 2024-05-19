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خبراء يحذّرون: حيوانات متوحشة تنتشر في منطقة حادث طائرة الرئيس الإيراني!

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مروحية الرئيس الإيراني

قال خبراء بالمنطقة التي شهدت حادث طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في محافظة أذربيجان الشرقية، إن حيوانات متوحشة تنتشر فيها، كالدب البني والفهود الإيرانية، ما أثار تخوفات من تعرّض هذه الحيوانات لمن كان على متن الطائرة .

وقالت وكالة “إرنا” الإيرانية، إنّ المروحية التي كانت تقل الرئيس ومرافقيه تعرضت لحادث في منطقة غابات ديزمار بين قريتي عوزي وبير داود.

بينما ذكر التلفزيون الإيراني أنّ نظام تتبع مروحية الرئيس يظهر أن الحادث وقع قرب منجم نحاس سونقون شمال غربي إيران.

وقالت وسائل اعلام إيرانية إن طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، تعرضت لما وصف بـ”حادث هبوط صعب”، في محافظة أذربيجان الشرقية، أثناء عودته والوفد المرافق من افتتاح سد “قيز قلعه سي” المشترك على الحدود مع أذربيجان .

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أنه تمّ إرسال 20 فريق إنقاذ ومسيرات للمنطقة وعمليات الإنقاذ ستستغرق وقتا بسبب الظروف الجوية الصعبة والضباب.

بينما قالت وسائل إعلام إيرانية رسمية ان فرق الإنقاذ ستصل للموقع المحتمل لهبوط طائرة الرئيس الإيراني اضطراريا خلال نصف ساعة.

فيما ذكرت وكالة “مهر” الإيرانية إنّ 46 فريقا يبحثون عن مروحية الرئيس وقد اقتربت 4 منها من موقع الحادث.

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بينما قالت وكالة “نور نيوز” إنه لا تقارير عن سماع أصوات انفجارات أو حريق في منطقة هبوط مروحية الرئيس ما يرجح سلامة فريق المروحية، لكنها أضافت أن كل السيناريوهات محتملة بشأن المروحية .

وقال مسؤول إيراني لوكالة رويترز إنّ حياة الرئيس ووزير الخارجية في خطر عقب حادث المروحية.

في حين أكد متحدث باسم الحكومة الإيرانية أن عملية البحث تستمر في ظروف جوية صعبة وفي منطقة جبلية لا يمكن الوصول إليها بسهولة.

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خبراء يحذّرون: حيوانات متوحشة تنتشر في منطقة حادث طائرة الرئيس الإيراني!

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