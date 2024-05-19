خامنئي يعلق على سقوط طائرة الرئيس الإيراني: “أعمال البلاد ستستمر بشكل منظم وجدي” (فيديو)

وطن – في أول تعليق له على سقوط الطائرة المروحية التي تقل الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي وعدد من مساعديه، الأحد، قال مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية “علي خامنئي” إن أعمال البلاد ستستمر بشكل منظم وبشكل جدّي سواء داخل البلاد أو على مستوى الحدود.

وقال “خامنئي” خلال لقاء جماعي مع عوائل الحرس الثوري الإيراني، والذي عقد بمناسبة تعرف بعيد ميلاد الإمام الرضا: “يجب أن نشير إلى الحادثة المقلقة التي حصلت عصر اليوم لرئيس جمهوريتنا والمرافقين له.”

وأضاف في كلمته المصورة:” نأمل أن يعيدهم الله إلينا بسلامة كاملة وأن يعودوا إلى حضن الوطن”.

المرشد الإيراني: أعمال البلاد ستستمر بشكل منظم وبشكل جدّي سواء داخل البلاد أو على مستوى الحدود#الجزيرة_مباشر | #إيران pic.twitter.com/u2F2b7Ghnl — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 19, 2024

خامنئي يعلق على سقوط طائرة رئيسي

وخاطب خامنئي الإيرانيين في الفيديو الذي عرضته قناة “الجزيرة مباشر” :”أنتم الجالسون هنا وإلى من سيستمعون إلى أقوالي بعد ذلك ، كونوا متأكدين من أنه لن يكون هناك أي خلل في عمل البلاد.”

وأضاف أن المسؤولين الإيرانيين حينما سمعوا خبر الحادث عصر اليوم تعاملوا بجدية، واشتغلوا بهمة. وكرر قوله أن أمال البلاد ستستمر بشكل منظم سواء داخل البلاد أو على مستوى الحدود.

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إشارة من المروحية

وكان موقع “إيران أنترناشيونال” نقل عن قائد الحرس الثوري في محافظة أذربيجان الشرقية، تأكيده ورود إشارة من المروحية والهاتف المحمول لأحد أفراد الطاقم، في موقع الحادث، قبل دقائق، مضيفًا: “سنذهب إلى المنطقة بكل طاقتنا”.

ونشرت وكالة “تسنيم” الإيرانية، مقاطع فيديو، وذكرت أن فرق الإنقاذ اقتربت من موقع تحطم مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي، ولكن سيكون من الصعب على رجال الإنقاذ التقدم، نظراً لتوقعات الطقس بوصول كتلة جديدة من الهواء شديد البرودة.

ونفى الهلال الأحمر الإيراني، صحة الأخبار المنشورة عن وصول رجال الإنقاذ للمروحية التي تقل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ومرافقيه، مؤكدًا أنها غير صحيحة ومجرد تكهنات.