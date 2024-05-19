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بعد حدث أمني صعب بمعارك رفح .. جيش الاحتلال يعترف بخسائره (شاهد)

بقلم
حدث أمني صعب في غزة

اعترف جيش الاحتلال صباح الأحد، بمقتل جنديين وإصابة 3 بينهم ضابط بجروح خطيرة، بمعارك في رفح جنوب قطاع غزة، بعد ساعاتٍ من تداول أنباء عن تعرّض قوة اسرائيلية لحدث أمني صعب في القطاع .

وكشفت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، عن حدث أمني صعب تعرضت له قوة من جيش الاحتلال في غزة، بعد تفجير فتحة نفق في أفراد القوة، لافتةً إلى وقوع قتيلين على الأقل، إضافةً إلى وجود مصابين من الجنود والضباط.

وبذلك يرتفع العدد المعلن لقتلى الاحتلال منذ بداية الحرب الجارية إلى 630 من الجنود والضباط، من بينهم 292 قتلوا منذ بداية الاجتياح الإسرائيلي البري لقطاع غزة.

ومنذ صباح يوم أمس السبت، أعلنت كتائب القسام في بياناتٍ منفصلة على قناتها في تلغرام، الإجهاز على 20 جنديًا في عمليتين منفصلتين في رفح، واستهداف وتدمير 9 آليات عسكرية (5 دبابات وناقلتي جند وجرافتان) وقنص جندي وتفجير فتحة نفق بعدد من الجنود وإطلاق صاروخ “سام 7” تجاه طائرة مروحية من طراز “أباتشي” وقصف قوات الاحتلال ومراكز قيادته بالهاون في محاور التوغل بقطاع غزة.

 

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