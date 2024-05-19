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الكويت.. حبس نائب سابق وفجر السعيد تحرض على اعتقال عبدالله النفيسي

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الكويت.. حبس نائب سابق وفجر السعيد تحرض على اعتقال عبدالله النفيسي

وطن – أصدرت النيابة العامة في الكويت بيانا، الأحد، أكدت فيه حبس مواطن كويتي لاتهامه بالطعن في حقوق وسلطات أمير الكويت، ليتضح أن المقصود هو النائب الكويتي السابق أنور الفكر.

وجاء في بيان النيابة العامة الذي رصدته (وطن) أنه تقرر حبس مواطن كويتي لاتهامه بالطعن في حقوق وسلطات أمير البلاد، والتطاول على مسند الإمارة.

حبس أنور الفكر في الكويت

كما اتهم أنور الفكر الذي لم يذكر البيان اسمه لكن وسائل إعلام كويتية أكدت أنه هو الشخص المقصود، بإذاعة أخبار كاذبة من شأنها إضعاف هيبة البلاد والإضرار بالمصالح القومية لها، وذلك عبر حسابه بمنصة “إكس” وندواته الانتخابية.

وكانت النيابة العامة قد استجوبت المتهم وباشرت كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأمرت بإحالته إلى المحكمة لمحاكمته جزائيا.

وكانت صحيفة “الراي” الكويتية كشفت أن النيابة العامة قررت حبس أنور الفكر 21 يوماً وإحالته إلى السجن المركزي.

 

فجر السعيد تحرض ضد عبد الله النفيسي

هذا ونشطت حسابات كويتية مثيرة للجدل على رأسها حساب الإعلامية فجر السعيد، في التحريض على اعتقال الدكتور عبدالله النفيسي، المفكر الكويتي ودعوة السلطات لاعتقاله.

وكان النفيسي حذر خلال الأيام الماضية من قرارات الأمير مشعل المفاجئة والصادمة بحل مجلس الأمة وتعطيل بعض مواد الدستور، محذرا من أن تكون هذه مقدمة للتطبيع مع إسرائيل.

ونشرت فجر السعيد صورة لتغريدة عبدالله النفيسي التي يحذر فيها من عواقب قرارات الأمير، وعلقت عليها في تحريض مباشر على اعتقاله:”قولوله صــه .. ترا الجماعه حاشمين شيبته لا يمصخها.. ترا البال مو طويل.”

واعتبر الدكتور عبدالله النفيسي أن مجلس الأمة الكويتي كان سدا منيعا ضد أي مشروع تطبيع محتمل مع الكيان الصهيوني، وأن قرار حله يثير القلق بشأن هذا الأمر.

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