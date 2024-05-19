التهاب بالرئة وبرنامج علاجي.. الديوان كشف تفاصيل حالة الملك سلمان الصحية بعد تشخيصه

كشف الديوان الملكي السعودي في بيان له مساء، الأحد، تفاصيل الحالة الصحية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بعد إعلان دخوله العيادات الملكية صباح اليوم وإجراء فحوصات طبية بسبب ارتفاع حرارته.

البيان الجديد الذي بثته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” كشف نتيجة تشخيص الملك سلمان، حيث اتضح أنه مصاب بالتهاب رئوي.

الملك سلمان أصيب بالتهاب رئوي

وجاء في نص البيان الذي طالعته (وطن): “استكمل خادم الحرمين الشريفين الفحوصات الطبية التي أجريت في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة، وقد تبين وجود التهاب في الرئة.”

#الديوان_الملكي: استكمل #خادم_الحرمين_الشريفين الفحوصات الطبية التي أجريت في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة، وقد تبين وجود التهاب في الرئة، وقرر الفريق الطبي خضوعه ـ حفظه الله ـ في قصر السلام بجدة لبرنامج علاجي عبارة عن مضاد حيوي حتى يزول الالتهاب بحول الله.#واس pic.twitter.com/88pdCeI0xT — واس الأخبار الملكية (@spagov) May 19, 2024

وقرر الفريق الطبي المعالج للملك سلمان ـ وفق ذات البيان ـ خضوعه في قصر السلام بجدة لبرنامج علاجي، عبارة عن مضاد حيوي حتى يزول الالتهاب.

ارتفاع درجة حرارة الملك وألم بمفاصله

وكان الديوان الملكي السعودي أعلن في وقت سابق من اليوم، الأحد، أنه تقرر أن يجري خادم الحرمين الشريفين فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة.

وتابع البيان: “حيث يعاني ارتفاعاً في درجة الحرارة وألم في المفاصل، وقد ارتأى الفريق الطبي المعالج عمل بعض الفحوصات لتشخيص الحالة الصحية وللاطمئنان على صحته.”

#الديوان_الملكي: تقرر أن يجري #خادم_الحرمين_الشريفين اليوم فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة، حيث يعاني – حفظه الله – ارتفاعاً في درجة الحرارة وألم في المفاصل، وقد ارتأى الفريق الطبي المعالج عمل بعض الفحوصات لتشخيص الحالة الصحية وللاطمئنان على صحته.… pic.twitter.com/pwniXvUFIe — واس الأخبار الملكية (@spagov) May 19, 2024

تردي الوضع الصحي للملك سلمان

وسبق أن أعلن الديوان الملكي في أواخر أبريل المتضي، أن الملك سلمان بن عبد العزيز، دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، لإجراء فحوصات روتينية لبضع ساعات.

ولم يذكر الديوان وقتها أي تفاصيل أخرى أو توضيح لحالة الملك عبد العزيز (88 عاما) الصحية، كما لم يكشف طبيعة هذه الفحوصات التي أعلن عنها أو سببها.

وفي مساء ذات اليوم أعلن خروج الملك من المستشفى ونجاح الفحوصات.

بيان من الديوان الملكي :

خادم الحرمين الشريفين دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لإجراء فحوصات روتينية لبضع ساعات.#واس pic.twitter.com/JjH6MTkYkf — واس الأخبار الملكية (@spagov) April 24, 2024

ويعاني خادم الحرمين الشريفين حزمة أمراض خطيرة منذ مدة بسبب تقدمه في العمر، حتى أنه يعيش “بمنظم لضربات القلب” وفي مارس من العام 2022، دخل أيضا مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لتغيير هذه البطارية.

وفي يوليو من العام 2020، أعلن الديوان نقل الملك إلى المستشفى بعد إصابته بالتهاب في المرارة.

ويضاف لأمراض الشيخوخة هذه أيضا مرض الزهايمر الذي يعاني منه الملك سلمان بشكل كبير منذ سنوات، مع تكتيم على إصابته بهذا المرض.

وعام 2015 تولى سلمان حكم المملكة خلفا لأخيه الملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز.

ورغم وجوده في سدة العرش إلا أنه يبقى وجودا شكليا حيث أن الحاكم الفعلي المعروف للسعودية هو نجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي بات صاحب القرار الأول والأخير هناك.