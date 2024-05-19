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أول رد لشعيب راشد على اتهامه بتزوير جنسيته: “مشكلة عائلية مالية حسمها القضاء”

بقلم
أول رد لشعيب راشد على اتهامه بتزوير جنسيته: "مشكلة عائلية مالية حسمها القضاء"

وطن – في أول تعليق له على العاصفة التي أثيرت بخصوص اتهامه بتزوير جنسيته، رد الإعلامي الكويتي شعيب راشد، متهماً حسابات وهمية بالطعن به وبأسرته، والإساءة لمن أخذ الله أماناتهم.

وأضاف شعيب راشد في تغريدة على حسابه في موقع “إكس“-تويتر سابقاً- “هذا أمر اعتدت عليه وللإعلام ضريبة وكلما عدت إعلاميا .. عادوا، نسأل الله لهم الهداية”.

وأضاف موضحاً أن القصة باختصار هي مشكلة عائلية (مالية) حسمها القضاء “وأنا شخصيا ليس لي فيها علاقة لا من بعيد ولا من قريب لكن زج فيها اسمي لتأخذ صدى إعلامي أوسع ولتستخدم كورقة ضغط على الطرف الرابح للقضية وانتقاما من المحامين”.

وكان اسم الإعلامي شعيب راشد تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تزعم تزوير جنسيته الكويتية.

ووفقا لما جرى تداوله عبر وسم شعيب راشد عبر منصة “إكس”-تويتر-، فقد انتشرت أنباء عن تداول وثيقة شكوى قدمها أحد الأشخاص لمسؤولين في دولة الكويت، بشأن تزوير محررات رسمية خاصة بالهوية الوطنية والتي تؤكد أن هؤلاء الأشخاص يحملون الجنسية الكويتية.

وبحسب ما تم تداوله في الوثيقة، فقد خاطب صاحب الشكوى مدير عام إدارة الجنسية العميد فواز ناصر حمد الرومي، ومدير مباحث الجنسية العقيد عبد العزيز العميري، بأن هناك مجموعة من الأشخاص متورطين بتهمة تزوير الجنسية الكويتية، من بينهم الإعلامي الشهير شعيب راشد.

وزعم حساب “علقم” المثير للجدل بالكويت، على موقع التواصل الاجتماعي X ، أن والد الإعلامي شعيب راشد هو عراقي الجنسية واسمه الحقيقي ( كتاب ) وهو متوفي جاء من العراق وانتسب لقبيلة الهواجر بالباطل لكي يحصل على الجنسية.

وبحسب علقم تورط في التزوير أشخاص من عدة أسر مختلفة وقال “هم اخوان في الاوراق الرسمية ولكن ليس بينهم صلة قرابة حصلوا على الجنسية الكويتية بتزوير تحت اسم شخص واحد ومنهم شعيب راشد سالم فلاح فدغوش الهاجري”.

وفجرت قضية الجنسيات المزورة جدلا واسعا في الكويت مؤخرا، وبلغ عدد حالات سحب الجنسية في الكويت منذ 4 مارس وحتى الآن، أكثر من 211 حالة، وكشف مصدر عن مجموعة ملفات تزوير وازدواجية على طاولة اللجنة العليا للجنسية حاليا تخضع للتدقيق.

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أول رد لشعيب راشد على اتهامه بتزوير جنسيته: "مشكلة عائلية مالية حسمها القضاء"

أول رد لشعيب راشد على اتهامه بتزوير جنسيته: “مشكلة عائلية مالية حسمها القضاء”

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