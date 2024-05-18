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مشهد أسطوري لمقاوميْن أحدهما مصاب خلال معارك جباليا (فيديو)

بقلم
اشتباك جباليا

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، توثيقاً، للحظة اشتباك مقاومين فلسطينيين أحدهما مصاب مع جنوده، قبل استشهادهما، خلال معارك جباليا شمال قطاع غزة.

ويظهر في المقطع الذي وثّقته طائرة مسيرة، مقاوم مصاب في قدمه على ما يبدو، وهو على سطح أحد المباني، يمتشق بندقيته ويطلق النار صوب جنود الاحتلال، الذين رّدوا بإمطاره بوابل من الرصاص ليرتقي شهيداً.

وفور استشهاد المقاوم المصاب، يتقدم رفيقه، ليلتقط البندقية، ويبدأ بإطلاق النار على جنود الاحتلال، الذين ردوا عليه بإطلاق نار كثيف أدى لاستشهاده.

ووصف المغردّون المشهد بأنه “أسطوري”، مشيدين بشجاعة وبسالة المقاوميْن، في مواجهتهما قواتٍ مؤللة ومدججة بمختلف أنواع الأسلحة، تساندها في ذلك طائرات حربية وأخرى مسيّرة.

وكتب مغرد في تعليقه على المشهد “أنّ في غزة رجال لم يشهد التاريخ مثيل لهم”.

 

معارك جباليا 

وتواصل المقاومة الفلسطينية، التصدي لهجوم جيش الاحتلال على مخيم جباليا شمال قطاع غزة، منذ عدّة أيّام، ملحقةً خسائر فادحة في صفوف جنود الاحتلال وآلياتهم.

وارتكب جيش الاحتلال اليوم السبت، مجزرة في مخيم جباليا أسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى بعد تدميره حيا سكنيا على رؤوس ساكنيه.

وأعلنت “القسام” عن تمكن مقاتليها من إطلاق صاروخ “سام 7” تجاه طائرة مروحية من طراز “أباتشي” شمال مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

كما أعلنت عن تدمير دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه 4” بقذيفة “الياسين 105” شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، فيما تمكنت بالاشتراك مع سرايا القدس من قصف مقر قيادة العمليات شرق جباليا بعدد من قذائف الهاون.

وقالت “القسام” إنه بعد عودة الاتصال مع عدد من المجاهدين وعودتهم من خلف الخطوط شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة، أبلغوا عن استهداف دبابتي “ميركفاه” بقذيفتي “الياسين 105” وناقلة جند بعبوة العمل الفدائي واستهداف قوة خاصة متحصنة في مبنى بقذيفة “TBG” ثم استدراج جنود الاحتلال إلى إحدى فتحات الأنفاق المفخخة مسبقاً وتفجيرها بهم”.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، عن حدث أمني صعب تعرضت له قوة من جيش الاحتلال في غزة، بعد تفجير فتحة نفق في أفراد القوة، لافتةً إلى وقوع قتيلين على الأقل، إضافةً إلى وجود مصابين من الجنود والضباط.

الإجهاز على 20 جنديا إسرائيليا في رفح

وفي رفح، التي تشهد المنطقة الشرقية فيها معارك ضارية، أعلنت كتائب القسام إن مقاتليها تمكنوا من الإجهاز على 15 جنديا إسرائيليا في حي التنور شرق مدينة رفح.

وأوضحت -في منشور عبر تلغرام- أن مجموعة قسامية استهدفت منزلا تحصن فيه عدد كبير من جنود الاحتلال بعبوة مضادة للأفراد “رعدية”.

وأضافت أن مقاتلي القسام اقتحموا المنزل بعد ذلك، واشتبكوا مع من تبقى من الجنود من مسافة صفر بالرشاشات الخفيفة والقنابل اليدوية.

وفي عملية أخرى، أعلنت عنها مساء اليوم، قالت القسام إن مقاتليها استدرجوا قوة إسرائيلية راجلة وفجّروا بها عبوة مضادة للأفراد، مؤكدين مقتل 5 من الجنود وإصابة آخرين، وذلك في محيط مسجد التابعين شرق رفح.

كما استهدفت القسام دبابتي ميركافا وناقلة جند وجرافتين خلال معارك رفح، وقصفت قوات العدو المتواجدة داخل معبر رفح البري جنوب القطاع بقذائف الهاون.

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اشتباك جباليا

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