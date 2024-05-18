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لمصممة مغربية.. عرض أزياء ملابس السباحة لأول مرة في السعودية (فيديو)

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لمصممة مغربية.. عرض أزياء ملابس السباحة لأول مرة في السعودية

وطن – لأول مرة في تاريخ السعودية تنظم المملكة أول عرض أزياء لملابس السباحة، في خطوة فجرت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل.

وأقيم عرض أزياء ملابس السباحة لمصممة الأزياء المغربية ياسمينة قنزل، في اليوم الثاني من “أسبوع الموضة في البحر الأحمر الافتتاحي”، وكان في منتجع سانت ريجيس البحر الأحمر.

عرض أزياء ملابس السباحة في السعودية

وهو فندق فخم في جزيرة “أمهات الشيخ” الواقعة قبالة الساحل الغربي للسعودية والتي لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق القوارب.

وظهرت العارضات خلال الحدث وهن يرتدين ملابس السباحة الفاضحة، في أرض الحرمين التي لم يكن يسمح للنساء فيها بالخروج من منازلهن من دون عباءاتهن السوداء.

وأثارت هذه المشاهد في المملكة المحافظة ـ قبل صعود ابن سلمان للحكم ـ غضب العديد من السعوديين على مواقع التواصل.

وبينهم الداعية السعودي المعارض الشيخ عماد المبيض، الذي كتب عبر حسابه بإكس مستنكرا الحدث:”يا أهلنا في بلاد الحرمين الشريفين.. هذا الفساد والعري المنتشر في بلادنا وفي العلا بشكل خاص عمره ما قدم شيئاً للأوطان ولا للحضارات.”

وتابع:”بل على العكس؛ ما انتشر هذا الفساد في مجتمع إلا تردى إلى الحضيض لأن فتنة النساء مدمرة قال ﷺ: (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء) متفقٌ عليه.”

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فيما دون مغرد باسم “أحمد العراقي”: “أول عرض أزياء لملابس السباحة في السعودية.. كيف سنقنع العالم أن هذه هي أرض الحرمين وبلاد التوحيد وقبلة المسلمين وهي بهذا الشكل المخزي؟”

وأضاف:”هل هذا انفتاح وتقدم وتطور، أو أنحلال وتفسخ خلقي وديني؟”

وبحسب المعلومات المتوفرة عن هذا العرض، تقدم العارضات عروضا من مجموعة ملابس البحر الصيفية للمصممة المغربية ياسمينة قنزل، خلال أسبوع أزياء البحر الأحمر في منتجع جزيرة أمهات الشيخ على البحر الأحمر بالمملكة العربية السعودية في 17 مايو 2024.

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