لماذا لم يكن السلطان قابوس يحضر القمم العربية!؟ (فيديو)

وطن – في أعقاب انعقاد القمة العربية في البحرين، أعاد ناشطون تداول مقطع فيديو لسلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد، يكشف فيه عن سبب رفضه حضور القمم العربية.

وفي مقطع الفيديو، يقول السلطان قابوس: “في الحقيقة، هذه أمنية الواحد يحلم بها أن تتحقق، أن نرى العرب وقد كذّبوا من قال اتفق العرب على ألا يتفقوا”.

وأضاف: “أريدهم أن يُكذبوا المقولة، لكن للأسف إلى الآن لا يكذبونها، لكنهم يجعلون الناس الذين يقولونها يصدقونها أكثر للأسف”.

وأشار السلطان قابوس، إلى أن هناك نظرة من عدم الثقة في نظرة الكثير من العرب لبعضهم البعض، حيث يعتبر كل منهم أن الآخر ربما يفعل شيئًا على حسابه.

القمة العربية في البحرين

واستضافت المنامة، قبل أيام، القمة العربية الـ33، وفي ختامها دعا القادة العرب، إلى نشر قوات دولية “في الأرض الفلسطينية المحتلة”.

ورأس وفد سلطنة عمان في القمة، أسعد بن طارق آل سعيد نائبُ رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص للسُّلطان هيثم بن طارق.

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وأيدت الدول العربية الـ22 في البيان الختامي، الدعوة لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين”.

واجتمع المسؤولون العرب بدورة عادية، سبق أن عقدوا واحدة أخرى طارئة في العاصمة السعودية في نوفمبر، كانت مشتركة مع منظمة التعاون الإسلامي، ودان المجتمعون حينها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.