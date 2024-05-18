وطن – كشف الصحفي والكاتب الفلسطيني نظام المهداوي، عن مشادات وقعت بين الوفد الإماراتي ووفد السلطة الفلسطينية في قمة المنامة الأخيرة بالبحرين، لافتا إلى تلاسن حدث بين وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد والوفد الفلسطيني.

وقال نظام المهداوي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بـ”إكس” إن الإمارات شنت نيابة عن إسرائيل وأمريكا، هجوماً كاسحاً ضد السلطة الفلسطينية في مؤتمر القمة الذي انعقد في البحرين مؤخرا.

سلطة عباس لم تلبي الطموح الصهيوني الأمريكي

وتابع بأن الإمارات تمكنت من تعطيل اقتراح بتخصيص 100 مليون دولار شهرياً لصالح مخصصات السلطة، وتبنت الموقف الأمريكي الصهيوني وخصوصاً ما اعلنه وزير دفاع الاحتلال “يوآف غالانت” بأنه مستعد للاعتراف بالسلطة الفلسطينية بعد الحرب إن أجرت إصلاحات.

كواليس المعركة الساخنة بين سلطة محمود عباس والإمارات في قمة المنامة شنت #الإمارات نيابة عن #إسرائيل وامريكا هجوماً كاسحاً ضد السلطة الفلسطينية في مؤتمر القمة الذي انعقد في #البحرين مؤخرا. واستطاعت الإمارات تعطيل اقتراح بتخصيص 100 مليون دولار شهرياً لصالح مخصصات السلطة.… pic.twitter.com/MsyCt3ym8p — Nezam Mahdawi نظام المهداوي (@NezamMahdawi) May 18, 2024

وكان “إعلان المنامة” الصادر عن القمة السنوية العادية للقادة العرب، تضمن الدعوة “إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأراضي المحتلة لحين تنفيذ حل الدولتين”.

وجاء رد الأمم المتحدة سريعا على لسان نائب المتحدث باسم المنظمة الدولية فرحان حق الذي ربط الأمر بـ”موافقة مجلس الأمن” الدولي. وقال “في نهاية المطاف، يعتمد تشكيل بعثات حفظ السلام على أمور عدة. إحداها تفويض من مجلس الأمن؛ وبطبيعة الحال، سيتعين على المجلس أن يوافق على ذلك”.

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ولفت نظام المهداوي إلى أن السلطة على كل سيئاتها وعدم تمثيلها للفلسطينيين والتي اشتهرت بالتنسيق الأمنى المقدس وإحباط العمليات الفدائية ضد إسرائيل، لم تعد تلبي الطموح الصهيوني الأمريكي.!

وتابع:”وكما علق أحدهم لصحيفة إسرائيلية: مطلوب من السلطة الفلسطينية باختصار أن لا تكون سلطة فلسطينية حتى تقبلها الإمارات.”

تلاسن بين عبدالله بن زايد والوفد الفلسطيني

الصحفي الفلسطيني كشف في تغريدته أيضا أنه حدث تلاسن بين وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد، والوفد الفلسطيني حيث انتقد “ابن زايد” الحكومة الجديدة وقال إنها فقط غيرت الوجوه، فيما تصدى له الوفد الفلسطيني رافضاً تدخل الإمارات بالشأن الفلسطيني.

وأشار “المهداوي” كذلك إلى أن الوفد الفلسطيني يعرف تماماً بأن للإمارات وغير الإمارات الحق الكامل في التدخل، ما دامت السطلة رضت على نفسها أن تكون كيانا يعمل لصالح الصهاينة ويتماهى مع مواقف دول مثل الأردن والسعودية ومصر والإمارات.

وشدد على أنه “حدها المقاومة الفلسطينية التي لا يجرؤ عبدالله بن زايد أو كائن من يكون أن يفرض قراراته عليها، وها نحن نرى المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار مع صلابة موقف المفاوض الفلسطيني.”

وعن تماهي الإمارات مع رواية الاحتلال ودعمها اختتم نظام المهداوي تغريدته بالقول:”أما تبني الإمارات لمواقف الصهاينة والأمريكيين فإذا لم يلبي هذه الطلبات محمد بن زايد وكيل الصهاينة في الوطن العربي فمن يفعل؟”

عباس يهاجم حماس بقمة البحرين

وشن العديد من النشطاء هجوما عنيفا على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بعد هجومه أمس على حركة المقاومة “حماس” خلال القمة العربية الثالثة والثلاثين التي عقدت في البحرين.

وأثار خطاب محمود عباس الجدل، بعد أن اتهم رئيس السلطة الفلسطينية، من البحرين، حماس بإعطاء الذرائع لإسرائيل لمهاجمة قطاع غزة في 7 أكتوبر.

الدكتور الحر مصطفى مصطفى البرغوثي يرد على كلام محمود عباس بعد اتهام حماس بأنها أعطت الصهاينة ذرائع لغزو غزة

الشرفاء الفلسطينيين كثر جدا وليس شرطا أن يكونوا مسؤولين على رأس عملهم

لا أبداً أبداً#فلسطين_غزة_رفح 🇵🇸 pic.twitter.com/OJoL9Y0OXU — محمد علاء العناسوه (@alaa_tallaq) May 18, 2024

واستنكر نشطاء حديث عباس الذي يبرر لإسرائيل مجازرها في غزة ضد المدنيين، وتبنيه نفس رواية الاحتلال، وهو ما يزيد التأكيد بنظرهم على أن السلطة الفلسطينية خاضعة لإسرائيل ولا تملك قرارها بيدها.

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وكانت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، أكدت أن إسرائيل لا تحتاج إلى مبرر لمهاجمة الفلسطينيين وأن هجماتها مستمرة منذ 76 عامًا.