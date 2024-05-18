فيديو صادم لاعتداء عنيف من مغني الراب الشهير ديدي على صديقة سابقة له

وطن – أظهرت لقطات مصورة صادمة، بثتها قناة “سي إن إن” الأمريكية، اعتداء عنيفا من مغني الراب الشهير شون كومز “ديدي”، على صديقته السابقة كاسي فينتورا.

والتُقطت المشاهد من زوايا مختلفة لكاميرات مراقبة، وبيّنت مغني الراب بأحد فنادق لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، حيث خرج من غرفة وتحرك مسرعا نحو المصاعد وهو يلف منشفة حول خصره، ملاحقا الضحية.

وظهر ديدي وهو يمسك بفينتورا ويعتدي عليها بالضرب ويلقيها على الأرض بشكل عنيف للغاية.

وبعد أن سقطت على الأرض، سحب حقيبتها وحقيبة سفر كانتا على الأرض قرب المصعد، وركلها مجددا وهي مستلقية على الأرض دون حراك، قبل أن يجرها نحو الغرفة.

واقعة قديمة لها دعوى قضائية حديثة

وهذه الواقعة تعود لعام 2016، وتتطابق تفاصيلها مع ما جاء في دعوى قضائية رفعتها فينتورا في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وكان ديدي على علاقة متقطعة مع فينتورا، وهي عارضة ومغنية، بين عامي 2007 و2018.

وأشارت دعوى فينتورا التي رفعتها في نوفمبر 2023، إلى أن الواقعة تعود تقريبا إلى مارس 2016، وحينها كان كومز “في حالة سُكر شديد ولكم السيدة فينتورا في وجهها”.

وأضافت الدعوى أنها حاولت الخروج بعدما اعتقدت أنه استغرق في النوم، لكنه استيقظ ولحق بها إلى مدخل الفندق.

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فينتورا ترفض التعليق على الفيديو

ورفضت فينتورا التي توصلت إلى تسوية غير معلنة في الدعوى التي رفعتها ضد ديدي، التعليق على الفيديو.

وقال محاميها دوغلاس ويغدور،: “أكد الفيديو المؤلم السلوك المزعج والوحشي للسيد كومز.. لا يمكن أن تعبر الكلمات عن الشجاعة والثبات من جانب السيدة فينتورا بعد مضيها قدما لتسليط الضوء على هذا الأمر”.

يُشار إلى أن كومز، كان قد نفى في السابق مزاعم فينتورا.