سرقة تحت القبة.. فيديو لتصرف لا يصدق من برلماني تايواني حاول عرقلة تمرير أحد القوانين

وطن – انتشر مقطع فيديو وُصف بالصادم، يُظهر عضوًا في برلمان تايوان، وهو يسرق ورق اقتراع خلال الجلسة ويهرب به.

وأظهر الفيديو عضو البرلمان وهو يسرق ورق الاقتراع بالقوة من رئيس الجلسة، وذلك حتى لا يتم تمرير أحد القوانين.

وهرب عضو البرلمان من القاعة، ولم تعثر الشرطة عليه حتى الآن.

خلافات برلمانية في تايوان

ونشب شجار بين نواب تايوانيين في البرلمان وسط خلاف حول إصلاحات المجلس، حسبما ذكرت رويترز.

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ويريد حزب الكومينتانغ المعارض في تايوان، إلى جانب حزب الشعب التايواني، أن يمارس البرلمان قدرا أكبر من التدقيق على الحكومة.

لكن الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم وصف تصرفات حزب الكومينتانغ بأنها “إساءة استخدام للسلطة بشكل غير دستوري”.

وتأتي هذه الأحداث قبل أيام فقط من تنصيب الرئيس المنتخب لاي تشينغ تي.