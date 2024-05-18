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أزمة صحية للعاهل السعودي.. بيان عاجل للديوان الملكي بعد ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة

بقلم
الملك سلمان

وطن – أعلن الديوان الملكي السعودي، إجراء الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن الديوان الملكي قوله في بيان: “تقرر أن يجري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، هذا اليوم الأحد 11 ذو القعدة 1445هـ الموافق 19 مايو 2024م، فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة”.

وأضاف البيان أن الملك سلمان يعاني ارتفاعا في درجة الحرارة وألم في المفاصل.

وتابع: “ارتأى الفريق الطبي المعالج عمل بعض الفحوصات لتشخيص الحالة الصحية وللاطمئنان على صحته”.

دخول سابق للمستشفى

يذكر أنه في أبريل/ نيسان الماضي، دخل الملك سلمان مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة وأجرى فحوصات روتينية لبضع ساعات.

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آخر ظهور للملك سلمان
وكان آخر ظهور للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أثناء تأدية صلاة عيد الفطر في قصر السلام في جدة، برفقة جمع من الأمراء والمسؤولين.

وفي مقطع مصور نشرته وكالة الأنباء السعودية، ظهر الملك البالغ من العمر 88 عاما وهو يصلي على كرسي، فيما أدى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الصلاة في الحرم المكي مع جموع المصلين، وفقا للوكالة الرسمية.

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