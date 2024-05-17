لابورتا يقيل تشافي من تدريب برشلونة .. هذا هو السبب الذي دفعه لاتخاذ القرار

قرر رئيس برشلونة، خوان لابورتا، إقالة المدير الفني للفريق تشافي هيرنانديز من منصبه، بحسب تقرير صحفي كتالوني.

فقد ذكرت صحيفة “سبورت” أن تشافي لن يستمر مديرا فنيا لبرشلونة، في الموسم المقبل.

وأضافت: “القرار سيكون رسميا عقب مواجهة رايو فاليكانو في الليجا (الأحد المقبل)، انتظارا لضمان الفريق المركز الثاني، وقد اتخذه لابورتا عقب المؤتمر الصحفي لتشافي قبل مواجهة ألميريا”.

وتابعت الصحيفة: “لابورتا لم تعجبه تصريحات تشافي، التي أفاد فيها بأنه سيكون من الصعب جدا التنافس مع ريال مدريد والأندية الأوروبية الأخرى، بسبب الصعوبات الاقتصادية التي يمر بها النادي.. لذا قرر (رئيس برشلونة) عدم السفر مع بعثة الفريق”.

وكان تشافي قد أعلن أن الموسم الحالي هو الأخير له في برشلونة، قبل أن يعقد جلسة مع لابورتا، ويتم الاتفاق في 24 أبريل/نيسان الماضي على استمراره في منصبه.