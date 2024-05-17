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قائمة بأبرز مشاهير العرب الداعمين لإسرائيل أو الصامتين عن حرب الإبادة في غزة

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قائمة بأبرز مشاهير العرب الداعمين لإسرائيل أو الصامتين عن حرب الإبادة في غزة

وطن – يواجه المشاهير والمؤثرون العرب انتقادات متزايدة على وسائل التواصل، بسبب تجاهل معظمهم للأزمة الإنسانية في غزة خوفا من أن يجر عليهم هذا الدعم ضررا لما حققوه من شهرة وأموال، بل ودعم بعضهم الصريح للاحتلال الغاشم.

مما دفع الكثيرين للمطالبة بحجب حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وإلغاء متابعتهم، بالتوزاي مع تزايد مظاهرات الدعم لشعب فلسطين في الولايات المتحدة وأماكن أخرى في جميع أنحاء العالم.

وبدأ العديد من مستخدمي (TikTok وInstagram وX) في توزيع قوائم المشاهير وشركاتهم التي يجب حظرها لمنع رؤية أي من المحتوى الذي ينتجونه على وسائل التواصل الاجتماعي – لا منشورات، ولا صور أو مقاطع فيديو، ولا تعاون مع الجهات الراعية.

والهدف من هذه الخطوة هو تقليل الأرباح التي يحققها المشاهير من خلال الإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي.

معتز مطر ينشر قائمة بأبرز الأسماء

وفي هذا السياق نشر الإعلامي المصري المعارض “معتز مطر” أسماء مجموعة من أبرز المشاهير العرب، الذين دعموا الكيان أو صمتوا على الإجرام والإبادة التى حدثت ولا تزال في غزة.

وتضمنت القائمة العديد من مشاهير الفنانين والمؤثرين على منصات التواصل، ومنها (الفنانة رغدة والفنانة لين الصعيدي وبيسان اسماعيل وعمرو مسكون، الدكتورة خلود وديانا كرزون، وسارة ميلاد وشمس الفارس) وغيرهم الكثير.

وعلق الإعلامي مطر على القائمة التي نشرها على حسابه في موقع “إكس”: “مقاطعة المشاهير امتداد جديد وواجب وهو أضعف الإيمان استكمالاً لمقاطعة الشركات التي تدعم الكيان والتي تفوق فيها أهل مصر والأردن وعمان”.

حملة عالمية

ومنذ أيام اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي في أمريكا والعالم العربي حملة لمقاطعة هؤلاء المشاهير والمؤثرين والشركات الداعمة لهم، في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع عزة المستمرة منذ، السابع من أكتوبر الماضي.

وتهدف هذه الحملة إلى إلغاء متابعة مشاهير عرب وعالميين صمتوا عن دعم غزة وأهلها الذين يتعرضون لإبادة جماعية.

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قائمة بأبرز مشاهير العرب الداعمين لإسرائيل أو الصامتين عن حرب الإبادة في غزة

قائمة بأبرز مشاهير العرب الداعمين لإسرائيل أو الصامتين عن حرب الإبادة في غزة

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