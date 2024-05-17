فيديو يثير غضبا لاعتداء شخص تركي على مقيم مصري أمام طفلته المقعدة

وطن – انتشر مقطع فيديو، بثته وسائل إعلام تركية، يوثق حادثة اعتداء رجل تركي ضد مقيم مصري في أحد المجمعات السكنية بمنطقة إسنيورت بمدينة إسطنبول.

وأظهر الفيديو، إقدام مواطن تركي يدعى “فيدان أ.” على ضرب الرجل المصري أمام المجمع السكني الواقع في منطقة بربروس خير الدين باشا بمنطقة إسنيورت بإسطنبول.

ENGELLİ ÇOCUĞUN ÖNÜNDE BABASINI DARP ETTİ İstanbul Esenyurt’ta bir sitede yönetici olan Vedat Oral, Mısırlı apartman sakinini engelli çocuğunun gözü önünde darp etti. Görüntülerin sosyal medyada büyük tepki alması üzerine yönetici hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi. pic.twitter.com/evyKBJI0Qr — Sabah (@sabah) May 16, 2024

ووجه الرجل حديثه للمصري قائلا: “هذه تركيا.. هل أنت تركي أما أنا فتركي؟.. سأخنقك”.

وفي مقطع الفيديو أيضًا، تظهر البنت المقعدة وأغراض وحقائب على الأرض يبدو أنها تعود للمقيم المصري.

ملابسات غير معروفة للحادث

ولم تعرف ملابسات الحادثة حتى الآن، إلا أن صحيفة “صباح” المحلية أكدت أنه تم فتح تحقيق ضد التركي المعتدي.

وأفادت الصحيفة نفسها، بأن المقطع تسبب بحالة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عدد المصريين في تركيا

يُقدر عدد المصريين المقيمين بشكل دائم في تركيا في عام 2023 حوالي 30 ألف مصري، وتضم الجالية المصرية المقيمة في تركيا جميع الفئات من طلاب وأطباء ومهندسين ورجال أعمال وصحفيين وسياسيين وعُمال.

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وتعتبر فئة الطلاب المصريين في تركيا من أكبر الفئات من حيث أعداد الطلاب الدوليين في البلاد، ويدرس الطلاب المصريون في جميع الجامعات التركية، الخاصة منها والحكومية.

وينتشر الطلاب المصريين في شتى الولايات التركية، كما أن كثير منهم يستفيد من المنحة الحكومية التركية للطلاب الدوليين، والتي يتم تقديمها كل عام من قبل الحكومة التركية.

ويُقيم العدد الأكبر من الجالية المصرية في تركيا في ولاية إسطنبول، كونها الولاية المركزية الأكثر نشاطاً في الإقتصاد والسياحة، إضافة إلى أنها الأكثر استضافة للجاليات العربية.