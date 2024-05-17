الرئيسية » الهدهد » فيديو يثير غضبا لاعتداء شخص تركي على مقيم مصري أمام طفلته المقعدة

فيديو يثير غضبا لاعتداء شخص تركي على مقيم مصري أمام طفلته المقعدة

بقلم
اعتداء تركي على مصري

وطن – انتشر مقطع فيديو، بثته وسائل إعلام تركية، يوثق حادثة اعتداء رجل تركي ضد مقيم مصري في أحد المجمعات السكنية بمنطقة إسنيورت بمدينة إسطنبول.

وأظهر الفيديو، إقدام مواطن تركي يدعى “فيدان أ.” على ضرب الرجل المصري أمام المجمع السكني الواقع في منطقة بربروس خير الدين باشا بمنطقة إسنيورت بإسطنبول.

ووجه الرجل حديثه للمصري قائلا: “هذه تركيا.. هل أنت تركي أما أنا فتركي؟.. سأخنقك”.

وفي مقطع الفيديو أيضًا، تظهر البنت المقعدة وأغراض وحقائب على الأرض يبدو أنها تعود للمقيم المصري.

ملابسات غير معروفة للحادث

ولم تعرف ملابسات الحادثة حتى الآن، إلا أن صحيفة “صباح” المحلية أكدت أنه تم فتح تحقيق ضد التركي المعتدي.

وأفادت الصحيفة نفسها، بأن المقطع تسبب بحالة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عدد المصريين في تركيا

يُقدر عدد المصريين المقيمين بشكل دائم في تركيا في عام 2023 حوالي 30 ألف مصري، وتضم الجالية المصرية المقيمة في تركيا جميع الفئات من طلاب وأطباء ومهندسين ورجال أعمال وصحفيين وسياسيين وعُمال.

  • اقرأ أيضا:
“هموت حرام عليكم”.. شاهد اعتداء أتراك على شاب مصري على متن حافلة في إسطنبول

وتعتبر فئة الطلاب المصريين في تركيا من أكبر الفئات من حيث أعداد الطلاب الدوليين في البلاد، ويدرس الطلاب المصريون في جميع الجامعات التركية، الخاصة منها والحكومية.

وينتشر الطلاب المصريين في شتى الولايات التركية، كما أن كثير منهم يستفيد من المنحة الحكومية التركية للطلاب الدوليين، والتي يتم تقديمها كل عام من قبل الحكومة التركية.

ويُقيم العدد الأكبر من الجالية المصرية في تركيا في ولاية إسطنبول، كونها الولاية المركزية الأكثر نشاطاً في الإقتصاد والسياحة، إضافة إلى أنها الأكثر استضافة للجاليات العربية.

قد يعجبك أيضاً

جريمة شرف في العراق

“جريمة شرف” تهز العراق .. هكذا استدرج شقيقته وأنهى حياتها! (فيديو)

إخراج جثة فتاة من قبرها في المغرب

إخراج جثة فتاة من قبرها في المغرب .. ما علاقة خطيبها!؟

اعتداء تركي على مصري

فيديو يثير غضبا لاعتداء شخص تركي على مقيم مصري أمام طفلته المقعدة

مضاوي الرشيد تكتب لـ"ميدل إيست آي": لماذا خذل محمد بن سلمان غزة؟

مضاوي الرشيد تكتب لـ”ميدل إيست آي”: لماذا خذل محمد بن سلمان غزة؟

من عُمان.. رسالة "الخليلي" للمقاومة في جباليا ورفح وحي الزيتون

من عُمان.. رسالة “الخليلي” للمقاومة في جباليا ورفح وحي الزيتون

بلومبيرغ: هجمات البحر الأحمر تزيد من نفوذ الغاز القطري في آسيا

بلومبيرغ: هجمات البحر الأحمر تزيد من نفوذ الغاز القطري في آسيا

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior