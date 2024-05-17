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فضيحة مراسل على الهواء مباشرة! (فيديو)

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مراسل يشم مادة بيضاء على الهواء يعتقد أنها مخدرات

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصف بـ “فضيحة على الهواء”، لمراسل تلفزيوني أوكراني، لحظة تعاطيه ما يبدو نوعًا من المواد المخدرة.

ضبطت كاميرا استديو القناة الوطنية الأوكرانية المعروفة باسم (1+1) الفضيحة .

ولاحظ المشاهدون قيام مراسل القناة بإخراج مسحوق أبيض وبدأ باستنشاقه معتقداً أن الكاميرا لا تصوره.

وتداول رواد مواقع التواصل، الواقعة الغريبة مرجحين بأن المسحوق الذي ظهر في الكاميرا هو نوع من أنواع “المخدرات” التي تؤخذ بهذه الطريقة مثل الهرويين.

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