فضيحة مراسل على الهواء مباشرة! (فيديو)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصف بـ “فضيحة على الهواء”، لمراسل تلفزيوني أوكراني، لحظة تعاطيه ما يبدو نوعًا من المواد المخدرة.
ضبطت كاميرا استديو القناة الوطنية الأوكرانية المعروفة باسم (1+1) الفضيحة .
ولاحظ المشاهدون قيام مراسل القناة بإخراج مسحوق أبيض وبدأ باستنشاقه معتقداً أن الكاميرا لا تصوره.
وتداول رواد مواقع التواصل، الواقعة الغريبة مرجحين بأن المسحوق الذي ظهر في الكاميرا هو نوع من أنواع “المخدرات” التي تؤخذ بهذه الطريقة مثل الهرويين.
فضيحة في القناة الوطنية الأوكرانية المعروفة بإسم (1+1) عندما لاحظ المشاهدين قيام مراسل القناة بإخراج مسحوق أبيض وبدأ باستنشاقه معتقداً أن الكاميرا لا تصوره. pic.twitter.com/KghBh3YisJ
— إياد الحمود (@Eyaaaad) May 16, 2024
- اقرأ أيضاً: مذيعة ترفع عينيها إلى أعلى بشكل مخيف قبل أن تسقط على الهواء! (فيديو)