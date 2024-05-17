صورة تجمع ميسي ورونالدو تثير ضجة في السعودية.. ما قصته؟

وطن – أثيرت ضجة في السعودية، بعد انتشار صورة قيل إنها تجمع نجمي كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وظهر في الصورة، اللاعبان رونالدو وميسي جنبا إلى جنب داخل ما يبدو أنه ملعب.

وعلق نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، على الصورة بالقول: “أفضل لاعبين في العالم بصورة واحدة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي”.

وحظيت الصورة بتفاعل واسع ومئات التعليقات من صفحات عدة في ظل المنافسة الدائمة على مواقع التواصل بين جماهير قطبي اللعبة في العقدين الأخيرين، البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

حقيقة الصورة

إلا أن الصورة مركبة ولا تجمع فعليا بين هذين اللاعبين.

وصورة رونالدو يمكن العثور عليها منشورة على حساب إنستغرام سنة 2022، وكانت تجمعه بابن المغني البرتغالي، نينينيو فاز مايا، الذي نشرها مع فيديو آخر له مع رونالدو.

في شأن آخر، كشفت تقارير صحفية أن كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، واصل تفوقه على الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي، في قائمة الرياضي الأعلى دخلا في العالم.

وجاء رونالدو في صدارة قائمة مجلة “فوربس” الأمريكية لأعلى الرياضيين دخلا في العالم لعام 2024.

ويحتل “الدون” صدارة القائمة التي تنشرها المجلة الأمريكية بشكل سنوي للمرة الرابعة في مسيرته، وللعام الثاني على التوالي، بينما احتل ميسي المرتبة الثالثة.

وأصبح رونالدو الرياضي الأعلى أجرا في العالم بعد انتقاله إلى النصر، وقدرت فوربس أن دخل البرتغالي (39 عاما) الإجمالي كان في حدود 260 مليون دولار، وهو أعلى أجر على الإطلاق للاعب كرة قدم.

وبلغ دخله من اللعب 200 مليون دولار بينما بلغت أرباحه خارج الملعب 60 مليون دولار بفضل صفقات رعاية إذ تستفيد العلامات التجارية من متابعيه على تطبيق إنستجرام البالغ عددهم 629 مليون متابع.

وجاء مي سي، في المركز الثالث، بعد أن انتقل إلى إنتر ميامي في الدوري الأمريكي في صفقة مربحة ساعدت الأرجنتيني الفائز بكأس العالم على جمع 135 مليون دولار.

وبلغ دخل ميسي (36 عاما) من اللعب 65 مليون دولار، لكن دخله خارج الملعب بلغ 70 مليون دولار بفضل صفقات مع رعاة كبار أمثال أديداس وأبل.