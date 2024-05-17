“جريمة شرف” تهز العراق .. هكذا استدرج شقيقته وأنهى حياتها! (فيديو)

قتل شاب عراقي شقيقته بعد استدراج إلى أحد الشوارع بالقرب من نادي “اليرموك” الترفيهي بمدينة “الكرخ”، بداعي الشرف، فيما باشرت الجهات الأمنية التحقيق في جريمة القتل.

جريمة شرف في العراق!

ووفق شهود عيان سمعوا دوي الرصاص، قالوا إنهم خرجوا لتفقد الأمر فاكتشفوا جثة الفتاة وفرار شقيقها على دراجته النارية من المكان.

وذكر الشهود أن الشاب أطلق 3 رصاصات على شقيقته.

شاب يستقل دراجة نارية في #بغداد يستدرج شقيقته ويقتلها بذريعة "غسل عار" ثم يهرب لجهة مجهولة#الشرقية_نيوز pic.twitter.com/XhzpKWwHJp — AlSharqiya TV – قناة الشرقية (@alsharqiyatv) May 16, 2024

وانتشرت القوات الأمنية العراقية في منطقة “اليرموك”، وفتحت تحقيقاً شاملاً وأطلقت عملية بحث واسعة عن الشاب مرتكب الجريمة بحق شقيقته.

وقالت خلية الإعلام الأمني بالقيادة العامة لعمليات بغداد، لاحقاً، في بيان لها، إن “أحد الأشخاص كان يقود دراجة نارية قام بقتل شقيقته بذريعة (غسل العار)”.

تنويه ،،، تنويه تداولت منصات مواقع التواصل الاجتماعي والوكالات الاعلامية خبر مفاده " سائق دراجة نارية يطلق النار على فتاة ويرديها قتيلة في منطقة اليرموك" بجانب الكرخ. وتود قيادة عمليات بغداد ان توضح بصدد ذلك بأن: قيام احد الاشخاص "يقود دراجة نارية" بقتل شقيقتهُ بذريعة "غسل… — خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) May 16, 2024

وأضافت: “تم نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي ولازالت قواتنا الامنية تلاحق الجاني لإلقاء القبض عليه وتسليمه إلى مركز الشرطة لينال جزاءه العادل وفق القانون”.

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