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“جريمة شرف” تهز العراق .. هكذا استدرج شقيقته وأنهى حياتها! (فيديو)

بقلم
جريمة شرف في العراق

قتل شاب عراقي شقيقته بعد استدراج إلى أحد الشوارع بالقرب من نادي “اليرموك” الترفيهي بمدينة “الكرخ”، بداعي الشرف، فيما باشرت الجهات الأمنية التحقيق في جريمة القتل.

جريمة شرف في العراق!

ووفق شهود عيان سمعوا دوي الرصاص، قالوا إنهم خرجوا لتفقد الأمر فاكتشفوا جثة الفتاة وفرار شقيقها على دراجته النارية من المكان.

وذكر الشهود أن الشاب أطلق 3 رصاصات على شقيقته.

وانتشرت القوات الأمنية العراقية في منطقة “اليرموك”، وفتحت تحقيقاً شاملاً وأطلقت عملية بحث واسعة عن الشاب مرتكب الجريمة بحق شقيقته.

وقالت خلية الإعلام الأمني بالقيادة العامة لعمليات بغداد، لاحقاً، في بيان لها، إن “أحد الأشخاص كان يقود دراجة نارية قام بقتل شقيقته بذريعة (غسل العار)”.

وأضافت: “تم نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي ولازالت قواتنا الامنية تلاحق الجاني لإلقاء القبض عليه وتسليمه إلى مركز الشرطة لينال جزاءه العادل وفق القانون”.

جرائم أخرى

وخلال الأيام الماضية، سجلت عدّة جقرائم في العراق، كان من أبرزها اغتيال البلوغر العراقية غفران مهدي سوادي الشهيرة بـ”أم فهد”، في 27 أبريل/نيسان، على يد مجهول كان يستقل دراجة نارية، بينما كانت في سيارتها أمام منزلها وسط بغداد..

كما تعرضت البلوغر العراقية داليا نعيم، التي توصف بـ “باربي العراق”، للاختطاف والاعتداء عليها من منطقة المنصور غربي بغداد.

وشهدت البصرة جريمة مروعة بعد قيام أب عراقي بفتح النار على عائلته المكونة من 12 شخصاً وقتلهم جميعا في مشهد كارثي، ثم انتحر هو الآخر.

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