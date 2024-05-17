بينهم شقيق كوشنر.. تسريبات فضحت ضغط أثرياء أمريكا على عمدة نيويورك لقمع متظاهري جامعة كولومبيا

وطن – قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية في تقرير لها، إن قادة أعمال أمريكيين ضغطوا على عمدة مدينة نيويورك “إريك آدامز” لتفريق المتظاهرين الداعمين لفلسطين في جامعة كولومبيا.

وبحسب ما ورد حثت مجموعة من قادة الأعمال “آدامز” على تفريق المتظاهرين في جامعة كولومبيا.

ونقلت الصحيفة في تقرير استقصائي اعتمدت فيه على محادثات “واتس آب” عن الطالب اليهودي بجامعة كاليفورنيا، إيلي تسيفس، قوله في برنامج “فارني آند كو”، إن متظاهرين مناهضين لإسرائيل مُنعوا من دخول حرمهم الجامعي.

وبحسب التحقيق الذي أعده الصحفيان “هانا ناتانسونو وإيمانويل فيلتون” ونشر، الجمعة، ضغطت مجموعة من المليارديرات وعمالقة الأعمال الذين يعملون على تشكيل الرأي العام الأمريكي حول الحرب في غزة، بشكل خاص على عمدة مدينة نيويورك الشهر الماضي، لإرسال الشرطة” لتفريق الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا،” وفقًا لمراسلات حصلت عليها الصحيفة وأشخاص مطلعون على المجموعة.

دردشة جماعية

ووفق المصدر حث قادة الأعمال آدامز على استخدام نفوذه لدى رئيس جامعة كولومبيا ومجلس أمنائها، للحصول على إذن بإرسال الشرطة إلى الحرم الجامعي وتفريق المتظاهرين. وهذه الاحتجاجات، التي تم انتقادها باعتبارها “معادية للسامية” وتثير مخاوف أمنية، دفعت الجامعة إلى إلغاء حفل التخرج الرئيسي.

وذكرت الصحيفة اليومية أن كبار رجال الأعمال أنشأوا دردشة جماعية عبر تطبيق “واتس آب” في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

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مؤسس ديل وشقيق جاريد كوشنر

ومن بين المديرين التنفيذيين الذين أثاروا مخاوفهم في الدردشة الجماعية التي استعرضتها الصحيفة، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ستاربكس “هوارد شولتز”، ومؤسس شركة “ديل” ومديرها التنفيذي مايكل ديل، وملياردير صندوق التحوط بيل أكمان، ومؤسس شركة ثرايف كابيتال جوشوا كوشنر، وهو شقيق جاريد كوشنر، مؤسس شركة ثرايف كابيتال. صهر الرئيس السابق ترامب.

وتضم مجموعة الدردشة، التي يقال إنها تضم حوالي 100 عضو والتي بدأها مساعد للمستثمر العقاري الملياردير باري ستيرنليخت، أكثر من اثني عشر عضوًا من قائمة فوربس السنوية للمليارديرات، وفقًا للصحيفة.

وقام الأشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول المباشر إلى محتويات سجل الدردشة بتزويد “الواشنطن بوست” بها. لقد شاركوا المعلومات بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأن محتويات الدردشة كان من المفترض أن تظل خاصة.

وانتشرت الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك جامعة جورج واشنطن وكولومبيا.

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محققين خاصين

وأجرى العديد من المديرين التنفيذيين مكالمة Zoom مع آدامز في 26 أبريل، بعد حوالي أسبوع من إرسال شرطة نيويورك لأول مرة إلى حرم جامعة كولومبيا. وشمل الاتصال دانييل لوبيتزكي، مؤسس شركة كايند للوجبات الخفيفة، بالإضافة إلى مدير صندوق التحوط دانييل لوب، والملياردير لين بلافاتنيك والمستثمر جوزيف سيت.

وذكرت الصحيفة أن المحادثة تظهر أن المجموعة ناقشت إمكانية توظيف محققين خاصين لمساعدة شرطة نيويورك، في معالجة احتجاجات الحرم الجامعي بالإضافة إلى التبرعات لحملة آدامز.

احتجاجات كولومبيا

ومع ذلك، أشارت إلى أن المدينة قالت إنها لم تستخدم ولا تستخدم محققين خاصين ورفضت فكرة أن جهود شرطة نيويورك لتفريق الاحتجاجات في كولومبيا كانت بسبب طلبات المانحين، قائلة إنها كانت استجابة لطلب من مسؤولي الحرم الجامعي.

وناقشت المجموعة أيضًا الجهود المبذولة لرفع مستوى الوعي بـما قامت به حماس في 7 أكتوبر، من خلال ترتيب عروض لفيلم مدته 40 دقيقة تقريبًا تم تجميعه من كاميرات الجسم وتسجيلات الهواتف المحمولة التي قام بها مقاتلو حماس المشاركون في الهجوم.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن مجموعة الدردشة تم إغلاقها هذا الشهر، لأن الأنشطة توسعت إلى ما هو أبعد من الهدف الأصلي للمجموعة وأن أولئك الذين أطلقوها لم يشاركوا بنشاط بعد حوالي سبعة أشهر من إطلاق المجموعة.