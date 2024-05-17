بمطرقة .. جريمة قتل مرعبة في وضح النهار بتركيا! (فيديو)

نشرت وسائل إعلام تركية، مقطع فيديو، يوثّق جريمة قتل في مدينة “توكات”، لشخص قام بقتل آخر وسط الشارع في وضح النهار، باستخدام مطرقة.

ويظهر مقطع الفيديو، شاباً وهو يجري مكالمة عبر هاتفه النقّال، قبل أن يباغته آخر بمطرقة هاجمه فيها ووزّع عدّة ضربات بها في أنحاء متفرقة من جسده وهو ملقى على الأرض.

وخلال ذلك، حاول بعض المارة التدخل لإبعاد المعتدي، لكنّ شاباً آخر يبدو أنه مع المهاجم حضر مسرعاً في محاولة لمنعهم من وقف الهجوم على الضحية.