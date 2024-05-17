بالأرقام.. هذا ما ستتكبده إسرائيل إذا فرضت حكما عسكريا على قطاع غزة

وطن – كشفت وثيقة إسرائيلية، أن تل أبيب ستتكبد ما لا يقل عن 20 مليار شيكل (5.4 مليارات دولار)، سنويا إذا قررت فرض حكمها العسكري على قطاع غزة.

جاء ذلك في وثيقة أعدتها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تم فيها تحليل التبعات المالية لتشكيل حكومة عسكرية في قطاع غزة، ووصلت نسخة منها صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية.

وقالت الصحيفة، إنه طُلب مؤخرا من المؤسسة الأمنية فحص البدائل المختلفة لحكم حركة حماس في قطاع غزة، وفي وثيقة كتبت قبل أيام وصلت إليها، تم تحليل التبعات المالية لتشكيل حكومة عسكرية في قطاع غزة.

بحسب الوثيقة، تقدر تكلفة التشغيل بنحو 20 مليار شيكل سنويا (5.4 مليارات دولار)، وتقدر تكلفة إنشاء ممر إضافي إلى القطاع بحوالي 150 مليون شيكل (40.4 مليون دولار)، ولا تشمل هذه تكلفة التشغيل الجاري.

بالإضافة إلى هذه الأرقام، ستكون هناك تكلفة إضافية لإعادة إعمار القطاع من بنية تحتية ومستشفيات ومدارس وطرق، إلى إنشاء البنية التحتية للحكومة العسكرية، وغيرها.

ولفتت أيضا إلى الحاجة إلى 400 وظيفة لإدارة الحكم العسكري الإسرائيلي لقطاع غزة.

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وجاء في الوثيقة: “من حيث القوة العسكرية، ستكون هناك حاجة إلى أربع فرق هجومية وفرقة دفاعية، وبالتالي سيتطلب ذلك تقليص عدد الكتائب في القيادة الشمالية (لبنان وسوريا) والقيادة الوسطى (الضفة الغربية)، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في نطاق الاحتياط للتوظيف العملياتي”.

موقف نتنياهو

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال في وقت سابق: “لن تقبل أي جهة (فلسطينية) بتولي الإدارة المدنية لغزة خوفا على سلامتها إلا بعد أن يتأكد الجميع أن حماس لم تعد تسيطر عسكريا على غزة”.