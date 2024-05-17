“اقتحموا عليهم المنزل” .. مقاتلو القسام يقتلون 15 جندياً إسرائيلياً شرق رفح بضربة واحدة

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، صباح السبت، عن الإجهاز على 15 جندياً إسرائيلياً في منزل تحصنوا بداخله في حي التنور شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت القسام في بيانٍ عبر قناتها في تلغرام –وفق متابعة وطن– إنّ مقاتليها تمكنوا من الإجهاز على 15 جندياً صهيونياً بعد استهداف مجموعة قسامية لمنزل تحصن فيه عدد كبير من الجنود بعبوة مضادة للأفراد “رعدية”.

وبعدها اقتحم المقاتلون المنزل واشتبكوا مع من تبقى من الجنود من مسافة الصفر بالرشاشات الخفيفة والقنابل اليدوية في حي التنور شرق مدينة رفح جنوب القطاع. بحسب بيان القسام

وقبل ذلك أعلنت كتائب القسام استهداف دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه 4” بقذيفة “الياسين 105” في حي التنور شرق رفح.

بينما قصفت “القسام” قوات العدو المتواجدة داخل معبر رفح البري جنوب القطاع بقذائف الهاون.

وأمس الجمعة، قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام “أبو عبيدة” “إننا مستعدون لمعركة استنزاف طويلة مع العدو”. مؤكداً أن جيش الاحتلال الإسرائيليّ “يدخل الجحيم من جديد ويواجه مقاومة أشد”.

#عاجل الخطاب الكامل

للناطق العسكري باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" في اليوم الرابع والعشرين بعد المائتين من معركة #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/4jWabY9wi3 — بلال نزار ريان (@BelalNezar) May 17, 2024

بينما أعلن أبو عبيدة ان “مجاهدونا تمكنوا خلال 10 أيام من استهداف 100 آلية عسكرية صهيونية في محاور القتال بغزة”.

وشدد على أنّ العدو في كل مناطق توغله يعد قتلاه وجرحاه بالعشرات ولا يكاد يتوقف عن انتشال جنوده.

كما قال: “العدو يعلن عن جزء من خسائره لكن ما نرصده أكبر بكثير”.

وعرضت القسام الجمعة، عدة فيديوهات توثق عمليات نوعية نفذتها ضد جيش الاحتلال في محاور التوغل في مخيم جباليا وشرق مدينة رفح.

الله أكبر ولله الحمد "انتقاماً لدماء شهدائنا، وأرضنا وديننا وعرضنا.. نموت دون ذلك". عــاجــل | كتائب القسام تبث مشاهد من عملية قنص جندي صهيوني في محور التقدم شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة.#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/v43JOGYOaP — رضوان الأخرس (@rdooan) May 17, 2024

الله أكبر عــاجــل | كتائب القسام تبث مشاهد من استهداف لجنود وآليات الاحتلال شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة pic.twitter.com/mlAsfsmF9s — رضوان الأخرس (@rdooan) May 17, 2024