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إيتمار بن غفير يشهر مسدسه بوجه مستوطنين رشقوه بالحجارة (فيديو)

بقلم
إيتمار بن غفير يشهر مسدسه بوجه مستوطنين رشقوه بالحجارة

وطن – تعرض وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، لهجوم من مستوطنين في القدس مما دفعه لإشهار مسدسه الشخصي في وجوههم مهدداً بإطلاق النار عليهم.

وجاء ذلك رغم الحماية المسلحة التي تحيط به مما يدل على النزعة العدوانية التي تتملك مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي، وحالة الاحتقان التي تسود المجتمع الإسرائيلي المحبط والمهزوم -وفق نشطاء- .

وأظهر مقطع فيديو متداول “بن غفير” وهو محاط بعدد من الجنود ويتراجع للخلف بظهره أمام هجوم المستوطنين الذين بدوا وهم يرمونه بالحجارة، وفجأة يقف خلف سيارة للشرطة الإسرائيلية ويقوم بإشهار مسدسه وسط ممانعة جندي كان معه.

مستوطنون يهاجمون بن غفير

وقوبل تصرف المسؤول الإسرائيلي المتطرف بموجة من التعليقات والردود على مواقع التواصل الاجتماعي “إكس”، حيث علقت الكاتبة والصحفية المصرية “شيرين عرفة” :”الوزير الصهيوني المتطرف “بن غفير” يُخرج سلاحه، ويهدد به المستوطنين الذين هاجموه أثناء تظاهرة لهم، والشرطة تحول بينه وبينهم!”

وأضافت: “الطريف أن هذا الوزير الهمجي الذي هدد المتظاهرين بالقتل هو وزير الأمن القومي مما يدل –كما قالت على أن هذا الكيان إرهابي مارق .. تسكنه مجموعة من الكائنات المسعورة.. التي لا يجمعهم شيء، سوى حربهم على أصحاب الأرض التي سرقوها منهم”.

وعقب “رضا ياسين” :”هذا الفيديو يعطي مؤشر مبشر إن شاء الله لما يمكن أن يحصل بعد نهاية الحرب داخلياً لدى الاحتلال”.

وقال “سعد ” :”مهاجمة ايتمار بن غفير بالحجارة من قِبل أسر الصهاينة المأسورين مع المُقاومة ، ويقوم بسحب مسدسه على المستوطنين ، نسأل الله أن يزيد بينهم البغضاء”.

وأضاف داعياً:”الله لا ردهم ولا رد من يعاونهم ويبرر لهم”.

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