من عُمان.. رسالة “الخليلي” للمقاومة في جباليا ورفح وحي الزيتون

وطن – وجّه مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، رسالة تحية للمقاومة الفلسطينية الباسلة في جباليا ورفح وحي الزيتون بغزة، وفي جميع الجبهات.

وأعلنت كتائب القسام، الأربعاء، مقتل 12 جنديا إسرائيليا في قصف استهدفهم بجباليا شمالي قطاع غزة، مؤكدة الاشتباك مع قوة إسرائيلية واستهداف مستوطنة سديروت في غلاف غزة، في حين انسحب جيش الاحتلال من حي الزيتون بمدينة غزة بعد عمليات دامت نحو أسبوع.

وقال الشيخ الخليلي في بيان نشره على حسابه بإكس: “ندعو الله تعالى أن ينصرهم نصراً عزيزاً وأن يعجل هزيمة عدوهم واندحاره وخروجه صاغراً ذليلاً “.

نحيي المقـ.ـاومة الباسلة في جباليا ورفـ.ـح وحي الزيتون بغـ.ـزة، وفي جميع الجبهات، ونسأل الله لهم نصرا عزيزا.

وإذ نثمن الجهود الخيِّرة التي تعزز صمود الشعب الفلسطيـ.ـني؛ فإننا نأمل استمرار مقاطعـ.ـة الشركات الداعمة للكيــ.ـان المحتل، ومساندة هذه المقاومـ.ـة الشريفة بما تحتاج إليه. pic.twitter.com/5QXpSnJUE9 — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) May 16, 2024

وأضاف مفتي السلطنة الذي عرف بدعمه للقضية الفلسطينية وتأييده لعملية “طوفان الأقصى” التي زلزلت الكيان الصهيوني في السابع من أكتوبر الماضي:” إننا نثمن كل الجهود الدولية الخيّرة التي تعزز صمود الشعب الفلسطيني.”

وأضاف الشيخ الخليلي:”نأمل أن يستمر أحرار العالم في مقاطعة الشركات الداعمة لهذا الكيان المحتل وآلته.”

ودعا المفتي العام لسلطنة عمان هؤلاء المقاطعين والمسلمين منهم على وجه الخصوص إلى مساندة هذه المقاومة الشريفة بكل ما تحتاج إليه، ومن ذلك –كما قال- النفقة المالية ، فمن جهز غازياً فقد غزا، وذلك ثمن الجنة التي وعدها الله المتقين.”

“فلسطين قضية كل مسلم”

وكان مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، وجه رسالة لكل مسلم على وجه الأرض بخصوص القضية الفلسطينية، وما يجري في غزة التي اعتاد على التفاعل معها ودعمها بكل ما يملك من قوة وثبات.

وقال إن قضية الأرض الفلسطينية هي قضية كل مسلم في أي بقعة من الأرض.

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وشدد الخليلي في كلمته المصورة على أنه يجب على المسلمين جميعاً أن يتعاونوا على تحرير أي جزء من أرض يحتلها العدو ولو كان شبراً واحداً في أي بقعة من مشارق الأرض ومغاربها.

وتعد مواقف الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المتعلقة بالقضية الفلسطينية مواقف واضحة وثابتة، فهو يعتبر أن القضية الفلسطينية هي قضية الأمة الإسلامية كلها، وأن المقاومة هي السبيل الوحيد لاسترداد الحقوق المغتصبة من قبل الكيان الصهيوني.