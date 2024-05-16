“ركوع” قائد المنطقة الجنوبية في المغرب لوي العهد يثير جدلا! (فيديو)

أثار مقطع فيديو، يظهر فيه ضابط مغربي برتبة عليا ومسؤولون أمنيون آخرون، خلال استقبالهم ولي العهد المغربي الأمير مولاي الحسن لترأس مأدبة غداء أقامها الملك محمد السادس، في نادي الضباط بالرباط؛ بمناسبة الذكرى 68 لتأسيس القوات المسلحة الملكية، جدلاً واسعاً على منصات التواصل الإجتماعيّ.

ويظهر المقطع الذي نشرته وسائل إعلام مغربية، لحظة وصول ولي العهد المغربي الأمير مولاي الحسن إلى نادي الضباط، واستقبله الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية.

وبحسب موقع “هسبريس” المغربي، فقد تقدم للسلام على ولي العهد الأمير مولاي الحسن، رئيس الحكومة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والفريق أول قائد الدرك الملكي، والفريق الجوي مفتش القوات الملكية الجوية، واللواء البحري مفتش البحرية الملكية، والعميد قائد الحامية العسكرية الرباط-سلا.

لكنّ طريقة سلام المسؤولين المغاربة على ولي العهد، أثارت جدلاً بين المغردين، متسائلين: “كيف يركع ضابط برتبة عليا وسامية كفريق أول ليقبّل يدى فتى، حتى لو كان هذا الفتى ولياً للعهد”.

واعتبر أحدهم أن في ذلك “إذلالاً للنفس سواء كانت عسكرية أو مدنية”. مضيفاً: “لكن أليس في هذا إهانة للزي العسكري؟ الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيراً من خلقه!”.

كيف يركع ضابط برتبة عليا وسامية كفريق أول ليقبّل يدى فتى، حتى لو كان هذا الفتى ولياً للعهد، وناهيك عن كونه إذلالاً للنفس سواءٌ كانت عسكرية أو مدنية، لكن أليس في هذا إهانة للزي العسكري؟ الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيراً من خلقه! #الجزائر 🇩🇿 pic.twitter.com/65Owb0N72G — 🇩🇿 أحمد داود 🇩🇿‏ ‏ (@AhmadDaoud14) May 14, 2024

وفي السنوات الماضية ترأس الأمير مولاي الحسن عدداً من الأنشطة بمفرده، فضلا عن تمثيله للملك محمد السادس في لقاء الملوك والرؤساء سواء داخل الوطن أو خارجه.

اقرأ أيضاً:

تسريبات عن صراع داخلي وتمرد.. ماذا يحدث داخل القصر الملكي بالمغرب؟