ذئب بشري في لبنان يبلغ 53 عاما يعتدي جنسيا على قاصر من ذوي الاحتياجات الخاصة

وطن – أثيرت ضجة في لبنان بعد واقعة اعتداء جنسي، ارتكبها شخص يبلغ من العمر 53 عاما، تجاه فتاة قاصر ومن ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي التفاصيل، قالت شعبة العلاقات العامة قي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان إن معلومات توفرت لدى فصيلة عدلون في وحدة الدّرك الإقليمي، حول إقدام المدعو (أ. ع. من مواليد عام 1971، لبناني) بالاعتداء جنسيّاً على فتاة قاصر ومن ذوي الاحتياجات الخاصّة من الناحية العقلية من مواليد 2007 لبنانية.

أقدم على الاعتداء على قاصر من ذوي الاحتياجات الخاصة، فأوقفته فصيلة عدلون#قوى_الأمن — قوى الامن الداخلي (@LebISF) May 15, 2024

وبعد مراجعة القضاء المختص، داهمت دوريّة من الفصيلة المذكورة منزل المشتبه به، لكنها لم تعثّر عليه، كونه توارى عن الأنظار.

ومع المتابعة من قبل الفصيلة المذكورة، تمكّنت عناصرها من استدراج المشتبه به وتوقيفه.

وبناءً على إشارة القضاء المختص، أحيل محضر التّحقيق والموقوف إلى مكتب حماية الآداب ومكافحة الإتجار بالأشخاص للتّوسّع بالتّحقيق.

وبعد استماع الضحية بحضور مندوبة الأحداث، جرى توقيف المعتدي، وأحيل إلى القضاء المختص.

ضجة اغتصاب القصّر في لبنان

وكان لبنان قد شهد ضجة كبيرة في الأيام الماضية، بسبب عصابة “التيك توك” المُتّهمة باستدراج واغتصاب قاصرين في لبنان واستغلالهم في تعاطي المخدرات وترويجها.

وفي جديد هذه القضية، ذكرت قناة “MTV Lebanon” أنه وفقا لمعلوماتها، جرى توقيف عنصر جديد في عصابة الـ”تيك توك” يدعى م. ع. وهو متورط أساسي في استدراج القصّر وعثر بحوزته على بعض الممنوعات.

وكانت قوى الأمن الداخلي اللبناني قد أعلنت القبض على متورطة في قضية عصابة “التيك توك” التي يشتبه بأنها عمدت إلى اغتصاب أطفال واستغلتهم لتوريطهم في تعاطي المخدرات وترويجها.

وقالت في بيان لها: “إلحاقا لبلاغينا الصادرين بتاريخَي 1 و5 مايو 2024، حول توقيف أفراد عصابة منظمة، ضالعين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالتعرض لقاصرين باعتداءات جنسية وغيرها من الأعمال الشائنة والمخلة بالآداب، وتعميم صورة مشتبه به رئيسي باعتداءات جنسية على قاصرين”.

وأضافت أنه نتيجة المتابعة الحثيثة وجمع المعلومات، قامت عناصر مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية بالاستماع إلى إفادات عدد من المدعين والشهود والمشتبه بهم.

أما القصر منهم فجرى الاستماع إليهم بحضور مندوبي حماية الأحداث، وبانتهاء التحقيق تم توقيف 10 أشخاص من المشتبه فيهم بهذه القضية، وإحالتهم إلى القضاء المختص.

وأضاف البيان: “بتاريخ 11 مايو، أوقفت عناصر المكتب المذكور في محلة الليلكي مشتبها باستدراجها قاصرين بواسطة حساب “Tiktok” لصالح أفراد في العصابة”، متابعا: “التحقيق مستمر بإشراف القضاء، والعمل جار لتوقيف جميع المشتبه فيهم”.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت في وقت سابق بأن السلطات أوقفت المدعى عليها في ملف “التيكتوكرز” غدير.غ، والشهيرة بـ”جيجي غنوي”، في محلة الليلكي.