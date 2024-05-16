“خيارات حاسمة وجريئة وصعبة”.. جماعة الحوثي تعلن تنفيذ عمليات نوعية تضامنا مع غزة

وطن – وجهت جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن، وعيدا بتنفيذ عمليات عسكرية نوعية في إطار المرحلة الرابعة من التصعيد دعما لقطاع غزة.

جاء ذلك في كلمة لرئيس المجلس السياسي الأعلى بالجماعة مهدي المشاط، خلال اجتماع اللجنة العليا للحملة الوطنية لنصرة الأقصى (تابعة للجماعة).

كلمة الرئيس مهدي المشاط خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة العليا للحملة الوطنية لنصرة الأقصى pic.twitter.com/6yus2Bojy6 — علي القحوم (@alialqhoom) May 15, 2024

وقال المشاط إن القوات المسلحة (قوات الحوثيين) وصلت إلى المرحلة الرابعة من التصعيد، والتي ستبدأ بعمليات نوعية.

وأضاف: “لدينا خيارات حاسمة وجريئة وصعبة إن استمر العدوان على أهلنا في غزة وسنواصل هذه المراحل التي ستكون كفيلة بإخضاع العدو (الإسرائيلي) وإجباره على الانكسار والهزيمة”.

بدء المرحلة الرابعة من التصعيد

يُشار إلى أنه في 3 مايو / أيار الجاري، أعلنت الجماعة اليمنية بدء تنفيذ مرحلة رابعة من التصعيد في هجماتها التضامنية مع غزة، على خلفية “التحضير الجاد لإسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية عدوانية” ضد مدينة رفح جنوبي غزة.

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وتشمل المرحلة الرابعة من التصعيد، “استهداف كافة السفن التي تخترق قرار حظر الملاحة الإسرائيلية والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة من البحر الأبيض المتوسط في أي منطقة تطالها قوات الحوثي”، حسبما أعلن في وقت سابق، المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع.

وبدأت جماعة الحوثي في أكتوبر تشرين الأول الماضي، أول مرحلة من التصعيد العسكري باستهداف مواقع في جنوب إسرائيل بصواريخ ومسيّرات تضامنا مع غزة.

قبل أن تنتقل الجماعة إلى المرحلة الثانية في نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، وذلك باستهداف سفن تتبع إسرائيل أو مرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي.

وتمثلت المرحلة الثالثة بضم السفن الأمريكية والبريطانية لقوائم الاستهداف منذ مطلع العام الجاري، قبل توسيع هذه المرحلة، منتصف مارس/ آذار الماضي، لتشمل استهداف كل السفن الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل في المحيط الهندي.

ضربات أمريكية بريطانية

وردا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ 12 يناير كانون الثاني الماضي، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على “مواقع للحوثيين” باليمن.

وردت الجماعة على ذلك بإعلانها أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي.