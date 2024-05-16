حفل هندوسي في المدينة المنورة بالسعودية يثير حفيظة النشطاء (فيديو)

وطن – تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا إنه من المدينة المنورة بالسعودية، لحفل هندوسي لعدد من الشبان والفتيات وهم يرقصون على أنغام موسيقى هندية.

وأظهر الفيديو الذي لم تتمكن “وطن” من التأكد من تاريخه أو مكانه عدداً من الشبان بأزياء هندية وهم يتمايلون على مسرح كتب عليه عبارة “HAWA HERITAGE VILLAGE قرية حوا التراثية”.

فيما انشغل بعض الحضور بتصوير الحفل بكاميرات جوالاتهم غير عابئين بتدنيس هذا المكان المقدس بمظاهر الشرك.

المدينة المنورة كما لم تراها من قبل،

وقريبا ستكون المراقص بالقرب من المسجد النبوي والمسجد الحرام، وسيقولون لك: هذا المسجد الحرام، وبجواره تستطيع أن تفعل الحرام،

وسيعتبرونه إنجازا لا نظير له.

ومن أنكر عليهم، فمصيره مجهول pic.twitter.com/2I6y7Mj00C — نفقات هيئة التفريط (@KSA_TAFRIT) May 16, 2024

يأتي ذلك بعد حملة هندية مسعورة تحرض على غزو مكة المكرمة والاستيلاء على الكعبة المشرفة، بزعم أنها بنيت في مكان معبد هندوسي بحسب ما ادعى الراهب الهندوسي المتطرف “ياتي ساراسواتي” في أبريل 2023.

وقال الراهب المتطرف وقتها:”علينا توحيد الأرض كلها ضد الإسلام، يجب أن نأخذ مكة المكرمة والمدينة المنورة من المسلمين حيث يجلس النبي محمد “صلى الله عليه وسلم” مما أثار غضبا واسعا على وسائل التواصل الإجتماعي.

هذا المشهد في مدينة رسول الله ﷺ ! pic.twitter.com/ZyGsuAlKXm — نحو الحرية (@hureyaksa) May 16, 2024

وشهدت ادعاءات الهندوس بشأن الرموز الدينية الإسلامية زيادة حادة منذ وصول “ناريندار مودي “إلى السلطة في عام 2014، ولم تقتصر هذه المطالبات الباطلة تحت رعايته على الهند فقط بل امتدت خارج حدود البلاد أيضاً.

ردود أفعال غاضبة

وتباينت ردود وتعليقات متابعي الفيديو المستفز في أقدس بقعة من العالم مهد الإسلام، وعلق حساب “نفقات هيئة التفريط”: “المدينة المنورة كما لم تراها من قبل، وقريبا ستكون المراقص بالقرب من المسجد النبوي والمسجد الحرام.”

وتابع:”وسيقولون لك: هذا المسجد الحرام، وبجواره تستطيع أن تفعل الحرام، سيعتبرونه إنجازا لا نظير له، ومن أنكر عليهم، فمصيره مجهول.”

المدينة المنورة كما لم تراها من قبل،

وقريبا ستكون المراقص بالقرب من المسجد النبوي والمسجد الحرام، وسيقولون لك: هذا المسجد الحرام، وبجواره تستطيع أن تفعل الحرام،

وسيعتبرونه إنجازا لا نظير له.

ومن أنكر عليهم، فمصيره مجهول pic.twitter.com/2I6y7Mj00C — نفقات هيئة التفريط (@KSA_TAFRIT) May 16, 2024

وعقب المعارض السعودي “فؤاد كوثر”:”في مدخل المدينة المنورة لوحة عملاقة عليها هذا الحديث الشريف:” مَنْ أَحْدَثَ فِي الْمَدِينَة حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)”

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وأضاف :”اللهم إنا نبرأ إليك ممّا يفعله ابن سلمان وهيئة فجوره عند مسجد نبيك ومرقده”.

وقال “ياسين خضر”:” يريدون اتباع الهوى بأي طريقة. الاعراب رأوا الدنيا عندما عافها الناس والعالم كله ينصر غزة. وعندهم أرقص و أعطيك قهوة بلوشي!”.

https://x.com/KaddarYacine/status/1791100391037247805

وعلق “مسعود كريوة ” :” الحاكم سمح بهذا وهو مخطئ .. ماذا عن الحضور؟”.