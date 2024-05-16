جيش الاحتلال يعترف بمقتل 5 جنود في جباليا ويقدم رواية كاذبة

وطن – اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل خمسة من قواته في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، لكنه زعم أنهم قتلوا بنيران صديقة، محرفًا حقيقة مقتلهم في هجوم نفذته كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

وأعلن جيش الاحتلال، في بيان، مقتل خمسة من جنوده الأربعاء خلال معارك في شمال قطاع غزة.

🔴🚨عاجل | الجيش الإسرائيلي: مقتل 5 جنود وإصابة 16 آخرين في تفجير مبنى في منطقة #جباليا أمس pic.twitter.com/Z2lUzEtjZP — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 16, 2024

وقال الجيش في بيان إن الجنود قتلوا في المعارك يوم الأربعاء من دون مزيد من التفاصيل حول ملابسات ما حدث.

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن 5 جنود إسرائيليين قتلوا في شمالي قطاع غزة، وأصيب 3 جنود آخرين بجراح خطيرة. ولم يذكر الإصابات الطفيفة.

والقتلى الخمسة هم الرقيب بيتساليل ديفيد شاشوا والرقيب إيلان كوهين والرقيب دانيال هامو والرقيب غيلاد أريه بويم والمقدم روي بيت ياكوف.

حصيلة معلنة لقتلى جيش الاحتلال

وبحسب الحصيلة المعلنة، ارتفع إلى 278 عدد العسكريين الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بدء الهجوم البري في قطاع غزة في 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

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ادعاء القتل الخطأ

لكن في تصريحات لوكالة فرانس برس، ادعى جيش الاحتلال أن جنوده قتلوا بنيران صديقة

كما أفادت تقارير إعلامية عن أن تبادلا لإطلاق النار وقع بين قوتين إسرائيليتين قبل أن تتدخل دبابة وتقصف أحد المباني فانهار على الجنود.

وكانت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلنت الأربعاء، مقتل 12 جندياً إسرائيلياً في عملية مركبة بمخيم جباليا شمالي غزة، فيما أعلنت فصائل المقاومة أنها دمرت 12 آلية عسكرية خلال عمليات في القطاع.

في بيان لها، قالت الكتائب: “في عملية مركبة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، قام مقاتلو القسام باستهداف جرافة عسكرية من نوع D9 بقذيفة الياسين 105، واستهداف قوة صهيونية (إسرائيلية) تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفتين مضادتين للأفراد والاشتباك معها”.

وأضافت: “فور تقدم قوة النجدة للمكان، تم تفجير عبوة شواظ في دبابة ميركافا، وبعد محاولة سحب عتاد القوة المستهدفة الملقية على الأرض قام سلاح الجو الصهيوني بقصف المكان بشكل همجي، وأكد مقاتلونا مقتل ما لا يقل عن 12 جندياً (إسرائيلياً) في العملية”.

استهداف 12 آلية عسكرية إسرائيلية

كما أعلنت “القسام”، و”سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي استهداف 12 آلية للجيش الإسرائيلي.

شملت هذه الآليات، 7 دبابات و4 جرافات وآلية لم يتم تحديد طبيعتها، وفق سلسلة بيانات نشرتها “القسام” و”سرايا القدس” عبر منصة تليغرام.