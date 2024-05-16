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أنباء تهز الكويت.. صدور أمر ضبط وإحضار بحق النائب السابق أنور الفكر

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النائب أنور الفكر

وطن – تحدثت وسائل إعلام كويتية، نقلا عن مصادر قانونية، عن صدور أمر ضبط وإحضار بحق النائب السابق أنور الفكر، بناء على شكوى من وزارة الداخلية.

وقالت مصادر لصحيفة “الرأي” المحلية، إن القرار يأتي على خلفية ما أدلى به الفكر من كلام خلال إحدى الندوات الانتخابية تضمن تدخلا بصلاحيات أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وكان أمير الكويت قد أصدر أمرا أميريا بحل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور، وقال إنه “اتخذ قرارا صعبا لإنقاذ للبلاد”.

أنباء اعتقال وليد الطبطبائي

وسبق أن أفادت تقارير أيضا بأن النيابة العامة في الكويت أمرت بتوقيف النائب السابق وليد الطبطبائي وإيداعه السجن المركزي لمدة 21 يوما، بتهمة الطعن والتدخل في صلاحيات الأمير.

وليد الطبطبائي
النائب الكويتي السابق وليد الطبطبائي

جاء ذلك إثر نشر الطبطبائي تدوينة على منصة “إكس” فور إعلان أمير الكويت حل مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور، جاء فيها: “سندافع عن حريات الشعب وحقوقه ومكتسباته الدستورية والتي لا نقبل المساس بها”.

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ولاحقا، نشر تغريدة أخرى يتهم فيها دولا لم يسمها بالتدخل في شؤون الكويت، لكنه في الوقت نفسه وجه النقد لسلوك من أسماهم “القلة من أعضاء مجلس الأمة من خلال تدخلهم في التشكيل الوزاري وهو من صميم صلاحيات صاحب السمو”.

وقال الطبطبائي: “غير مقبول تدخل بعض الدول في الشأن الداخلي الكويتي والذي سيتم حله بطريقة التفاهم وروح الأسرة الواحدة ، وستعود الأمور بإذن الله سريعا إلى نصابها والمياه الى مجاريها وسيتم عودة سريعة لتفعيل دستور 1962 بالكامل ، وسيعود مجلس الأمة بكامل صلاحياته الدستورية بعد قرصة الإذن، وهذه الملاحظات الوجيهة التي أبداها الشيخ مشعل الأحمد الصباح سلوك القلة من أعضاء مجلس الأمة من خلال تدخلهم في التشكيل الوزاري وهو من صميم صلاحيات صاحب السمو”.

وجاء توقيف الطبطبائي بعد ساعات من إعلان النيابة العامة أنها أمرت بحبس مواطن كويتي احتياطيا، وحجز وضبط وإحضار آخرين، لاتهامهم بنشر عبارات عبر حساباتهم في منصة “إكس”، تضمنت طعنا في حقوق أمير البلاد وسلطاته، والعيب في ذاته، والتعرض لشخصه بالنقد.

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النائب أنور الفكر

أنباء تهز الكويت.. صدور أمر ضبط وإحضار بحق النائب السابق أنور الفكر

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