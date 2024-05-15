هل تحتل الإمارات جزر سعودية؟.. معارض سعودي يجيب (فيديو)

وطن – علق الناشط السعودي وعضو حزب التجمع المعارض عمر بن عبدالعزيز، على رفض الإمارات رسميا المطالب التي قدمتها السعودية للأمم المتحدة بشأن ترسيم الحدود بين الدولتين في منطقة الياسات البحرية، في تحول جديد في علاقات أبوظبي والرياض.

وبنبرة استهزاء قال المعارض السعودي في فيديو نشره على حسابه بموقع إكس: “الإمارات محتلة ٤ جزر سعودية دون أن يجرؤ محمد بن سلمان على المطالبة بها بمنطق القوة.”

هل تحتل الإمارات أراضٍ سعودية؟ عمر بن عبدالعزيز يجيب: pic.twitter.com/c9ewgmTgFa — خط البلدة 🚐 (@saudibus222) May 14, 2024

وتابع: “4 جزر سعودية أخذتها الإمارات العربية المتحدة واعتبرتها أراض تابعة لها وسجلتها ووثقتها واشتكت عليها السعودية أمام الأمم المتحدة، غير أن الإمارات لا تبالي بما يقوله مبس”.

منطقة الياسات

ولفت الناشط السعودي إلى أن هناك منطقة متنازع عليها بين الإمارات والسعودية تدعى “الياسات”، اعتبرتها الإمارات محمية بحرية لها وتضم 4 جزر كبيرة وتقول السعودية إن هذه المنطقة تابعة لها.

ومضى ابن عبد العزيز قائلاً أن ابن سلمان أراد التوجه إلى الأمم المتحدة لاستعادة هذه الأراضي لأن “أعمال القرعة التي كان يمارسها ضد القطريين – حسب وصفه لم تعد تجد نفعاً”.

واستطرد:”ووضع الإماراتيين هذه الشكوى في الأدراج لشهور ولم يردوا عليها ومنذ أيام ردوا وقالوا له عليه أن يسلك طرقاً أخرى غير الأمم المتحدة.”

ولفت المعارض السعودي إلى “أن الوطنجية السعودية شعروا بالإهانة والإذلال ولا يستطيعون أن يفتحوا فمهم بحرف.”

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واستدرك أن “شراستهم التي ترى تجاه دول أخرى تغيرت حيال الإمارات وبدؤوا يطالبون بالتهدئة وإصلاح الأحوال والنفوس.”

وأكمل عمر بن عبد العزيز ساخرا بأن “الحوثيين قد يلجأوا في المستقبل للمطالبة بمناطق من السعودية ولم يستطيع ابن سلمان أن يرد أو يشتكي فهو عاجز عن حماية حقوق المواطنين.”

والناشط السعودي “عمر عبد العزيز ” الذي يقيم في كندا منذ سنوات، كان مقربا جدا من الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وله شعبية واسعة على مواقع التواصل.

يذكر أن السعودية تقدمت بشكوى إلى الأمم المتحدة ضد الإمارات العربية المتحدة، بعد أن أعلنت أبوظبي أن المنطقة البحرية المتنازع عليها بين البلدين “الياسات” هي “منطقة بحرية محمية”.

وقالت الرياض في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنها ترفض مرسوما إماراتيا صدر عام 2019 بإعلان الياسات منطقة محمية، متهمة أبو ظبي بالتعدي على حدودها.