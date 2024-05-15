“مؤامرة إيرانية على الأردن” .. حماس و”الإخوان” تردّان على ما نشرته “رويترز”

رفضت حركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، مزاعم نقلتها وكالة “رويترز” عن مصدرين أردنيين حول إحباط ما وصفتها بـ”المؤامرة الإيرانية” لتهريب أسلحة إلى المملكة “لمساعدة معارضي النظام الملكي الحاكم على تنفيذ أعمال تخريبية”.

وأشارت ذات المصادر أن “الأسلحة أرسلتها فصائل مدعومة من إيران في سوريا إلى خلية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، لها صلات بالجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية”.

وبحسب المصادر ذاتها، فإنه “تم الاستيلاء على المخبأ عندما ألقي القبض على أعضاء الخلية، وهم أردنيون من أصل فلسطيني في أواخر آذار/ مارس الماضي”.

جماعة الإخوان المسلمين تستهجن

من جانبها، استهجنت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن “الزج بها” في وقائع لا صلة لها بها.

وقالت الجماعة في بيان إنها تستهجن الزج باسمها “بمثل هذه الوقائع التي لا علاقة لها بها. وإن أي سلوك يخالف سياسات الجماعة وقراراتها يمثل مرتكبه فقط”.

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واتهمت الجماعة وكالة “رويترز” بـ”مخالفة معايير المهنية والموضوعيةونسبت روايتها لمصادر مجهولة غير معروفة دون أن تكلف نفسها عناء التواصل مع قيادة الجماعة للتأكد من صحة المزاعم التي أوردتها قبل العمل على نشرها والتعاطي معها على أنها حقائق”.

وأكد البيان أن “سياسة الجماعة المستقرة لم تتغير، فهي حريصة على أمن الأردن واستقراره وهذا ثابت من ثوابتها الوطنية الراسخة. ولم يعهد عن الجماعة على مدار تاريخها منذ عقود خلاف ذلك.

حماس: لا نتدخل في الشؤون الداخلية للدول

أما حركة حماس فكذّبت خبر وكالة “رويترز” وقالت في بيان، الأربعاء، إنها تستهجن تلك التسريبات الإعلامية.

كما أكدت الحركة على أنه “لا علاقة لها بأي أعمال تستهدف الأردن”.

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وأضاف البيان أن حركة حماس “لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وأن سياسة الحركة ثابتة وواضحة في حصر مواجهتها مع الاحتلال الصهيوني الغاشم”.

علاقة الأردن بحماس

وقطع الأردن علاقته مع حركة حماس بعد تولي الملك عبد الله الثاني عام 1999 حين قام بإبعاد قادة حماس من الأردن وإغلاق مكاتبها في عمّان. وهي المكاتب التي كانت مفتوحة في عهد والده الراحل الملك حسين.

كما أنها ليست المرة الأولى التي يتهم فيها الأردن حركة حماس بإدخال سلاح إلى المملكة بالتعاون مع إيران.

لكن الاتهامات هذه المرة تأتي في ظل تعرض حركة حماس والشعب الفلسطيني في غزة إلى عدوان إسرائيلي واسع.

كما تأتي في ظل هجوم إسرائيلي على رفح رغم التحذيرات الأردنية والعالمية المتكررة.