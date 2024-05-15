لبنان.. القبض على شخص يسرق السيارات بطريقة لا تخطر على بال

وطن – أصدرت شعبة العلاقات العامة قي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان، بيانا حول القبض على مواطن يسرق السيارات بطريقة لا تخطر على بال.

وقالت شعبة العلاقات العامة في بيان لها: “في سياق المتابعة اليومية التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات سرقة السيارات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات حول قيام مجهول بسرقة سيارة من محلة صيدا عن طريق إرسال رافعة سيارات وتحميلها بحجة أنها عائدة له وهي معطلة”.

يقوم بسرقة السيارات بواسطة رافعة على أنها عائدة له ومعطلة، وشعبة المعلومات كشفت مخططه واوقفته#قوى_الأمن — قوى الامن الداخلي (@LebISF) May 15, 2024

وبحسب البيان، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الاستعلامية لتحديد هوية مالك السيارة، حيث تم التواصل معه وأفاد بأن سيارته معطلة وأنه ليس من أرسل الرافعة لنقلها.

ونتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها الشعبة، توصلت إلى تحديد هوية المتورط بعملية السرقة، وتبيّن أنه نفذ عدة عمليات سرقة سيارات بالطريقة نفسها وهو المدعو “خ. ش.” (من مواليد عام 1965، لبناني).

وأكملت الشعبة في بيانها: “بالتاريخ ذاته، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفه بكمين محكم في محلة صيدا، وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بسرقة سيارات بطريقة احتيالية بواسطة رافعة..وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء”.

حادثة سرقة غريبة أخرى

وفي حادثة أخرى، كشفت شعبة العلاقات العامة بالمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، هوية شخص متورط في سرقة مضخّات مياه وبطاريات في عدة مناطق من محافظة جبل لبنان.

يسرق مضخّات مياه وبطاريات في عدة مناطق من محافظة جبل لبنان، وشعبة المعلومات كشفت هويته وأوقفته. هل وقعتم ضحيّته؟#قوى_الأمن — قوى الامن الداخلي (@LebISF) May 15, 2024

وقال بيان للشعبة: “في إطار المتابعة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد أن كَثُرَت في الآونة الأخيرة عمليات سرقة بطاريات ومضخّات مياه في العديد من مناطق محافظة جبل لبنان من قبل مجهول، كثّفت شعبة المعلومات دورياتها في المناطق التي تكثر فيها العمليات المذكورة للعمل على رصد السارق وتوقيفه”.

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وباشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها، توصّلت إلى تحديد هويته وهو المدعو خ. ع. (من مواليد عام ۱۹۷۳، لبناني).

وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة طريق الجديدة على متن دراجة آلية -تم ضبطها-. وبتفتيشه والدراجة، تم ضبط مسدس حربي وأدوات سرقة.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات سرقة البطاريات ومضخات المياه من مناطق محافظة جبل لبنان منها: انطلياس، الزلقا، وزوق مصبح.

وبناءً على إشارة القضاء، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مركز مفرزة جونيه القضائية في وحدة الشّرطة القضائيّة، الكائن في سراي جونية، أو الاتّصال على الرقم: 650014-09 تمهيداً لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.