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طائرة ترامب تتعرض لحادث في مطار ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا

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طائرة ترامب

وطن – تعرض جناح طائرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وهي من طراز بوينغ 757، لاصطدام بطائرة خاصة في أثناء تحركها بمطار وست بالم بيتش الدولي في فلوريدا.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية في بيان، إن الطائرة بوينغ 757 ذات الملكية الخاصة اصطدمت بطائرة خاصة متوقفة وغير مأهولة.

ولم يحدد بيان الإدارة ما إذا كانت الطائرة مملوكة لترامب.

وأضافت إدارة الطيران أن الحادث وقع في منطقة بالمطار لا توجه فيها الإدارة الطائرات، مضيفة أنها تحقق في الأمر.

ولم ترد حملة ترامب بعد على طلب التعليق، بحسب وكالة رويترز.

وعقد ترامب تجمعا حاشدا في وايلد وود بولاية نيوجيرزي. وقع الحادث بعد أن هبطت الطائرة في مطار وست بالم بيتش.

طائرة ترامب
الطائرة بوينغ 757 ذات الملكية الخاصة لترامب

تطورات قضية ترامب الإباحية

في شأن آخر يخص الرئيس الأمريكي السابق المثير للجدل، استأنف مايكل كوهين المحامي الشخصي السابق لترامب، الإدلاء بشهادته في المحاكمة الجنائية للمرشح الرئاسي الجمهوري.

جاء ذلك بعد يوم من إخبار المحلفين بأن ترامب سمح له بدفع مبلغ مالي لممثلة أفلام إباحية قبل أسابيع من انتخابات عام 2016.

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وسرد كوهين لهيئة المحلفين قصة اجتماع في المكتب البيضاوي صدق فيه الرئيس الأمريكي آنذاك على خطة لتعويض كوهين سرا مقابل دفع أموال لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز.

واعترف كوهين، شاهد الادعاء الرئيسي في محاكمة ترامب الجنائية في نيويورك، بالكذب في مناسبات كثيرة بما في ذلك تحت القسم لكنه أكد أنه فعل ذلك من منطلق الولاء لترامب.

وشرح كوهين بالتفصيل الشديد، كيف أمره ترامب بدفع أموال للممثلة الإباحية وأن ترامب قال له “افعل ذلك فحسب” ليشتري صمتها إزاء لقاء جنسي مع ترامب عام 2006.

ويمثل المبلغ الذي دفعه كوهين والبالغ 130 ألف دولار في أكتوبر 2016 محور محاكمة ترامب، وهي الأولى لرئيس أمريكي سابق والتي دخلت أسبوعها الخامس الآن.

وسرد كوهين قصة اجتماع في المكتب البيضاوي مع ترامب في فبراير 2017 حين أخبره الرئيس الذي كان قد تولى منصبه حديثا بأنه سيحصل قريبا على الدفعات الأولى من حزمة مكافآت قال كوهين إنها تضمنت تعويضات.

وقال كوهين (57 عاما) إنه كذب على الكونغرس عدة مرات خلال التحقيق في علاقات ترامب بروسيا، وأقر في النهاية بأنه مذنب بالحنث باليمين.

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