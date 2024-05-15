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رابع حادث من نوعه خلال أيام. الأمن السعودي يعتقل مصريين في مكة ويُشهِّر بهما (فيديو)

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اعتقال مصريين في مكة روجا لحملات حج وهمية

وطن – في رابع حادث من نوعه خلال أيام، أعلن الأمن العام السعودي، القبض على مقيمين مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية المصرية بمنطقة مكة المكرمة، لتروجيهما حملات حج وهمية.

ونشر الأمن السعودي صورة ومقطع فيديو للمصريين بعد اعتقالهما وأرفقهما بمنشوره عبر منصة “إكس“.

وقال الأمن العام السعودي في منشور عبر منصة “إكس”، إن “إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، ألقت القبض على مقيمين مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية المصرية، لترويجهما حملات حج وهمية في مكتب للنقل البري.

وأضاف أن المتهمين ادعيا توفير سكن ووسائل نقل إلى المشاعر المقدسة، وذلك بغرض النصب والاحتيال.

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وأشار إلى أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

تشديد سعودي

وفي وقت سابق، شددت النيابة العامة السعودية، على حظر كافة الممارسات الاحتيالية بقصد الاستيلاء على مال الغير في شأن حملات الحج، أي كانت نمطها وصبغتها وطريقة ارتكابها، مؤكدة أن ذلك يعد “جريمة كبيرة موجبة للتوقيف”.

ووفقا لما نصت عليه المادة الأولى من نظام الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، فإن الاستيلاء على أموال الآخرين عن طريق خداعهم، أو الكذب عليهم، أو إيهامهم بحملات حج وهمية، جريمة احتيال مالي، ويعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وتصل عقوبتها إلى السجن 7 سنوات، وغرامة 5 ملايين ريال (ما يعادل 1.3 مليون دولار تقريبا).

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