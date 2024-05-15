القسام تعصف بقوة إسرائيلية في مخيم جباليا وتسقط 12 قتيلا من صفوفها

وطن – أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، مقتل أكثر من 12 جنديا إسرائيليا في عملية مركبة نفذتها في مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة.

وكشفت القسام تفاصيل العملية قائلة: “في عملية مركبة في منطقة بلوك 4 بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.. قام مجاهدو القسام باستهداف جرافة عسكرية من نوع “D9” بقذيفة “الياسين 105″ واستهداف قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفتين مضادتين للأفراد والاشتباك معها”.

#عاجل | كتائب القسام: مقتل 12 جنديا إسرائيليا في قصف استهدفهم بجباليا والاحتلال يسحب معداته المدمرة بغطاء جوي#حرب_غزة pic.twitter.com/X437vImP4y — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 15, 2024

وأضافت القسام: “فور تقدم قوة النجدة للمكان تم تفجير عبوة “شواظ” في دبابة “ميركفاه”، وبعد محاولة سحب عتاد القوة المستهدفة الملقية على الأرض قام سلاح الجو الصهيوني بقصف المكان بشكل همجي وأكد مجاهدونا مقتل ما لا يقل عن 12 جندياً في العملية”.

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قنص جندي إسرائيلي

وفي عملية أخرى، أفادت القسام بأن مجاهديها تمكنوا من قنص جندي صهيوني بالقرب من مسجد التابعين شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

عاجل | كتائب القسام: قنصنا جنديا صهيونيا قرب مسجد التابعين شرق #رفح جنوبي قطاع غزة — الجزيرة – عاجل (@AJABreaking) May 15, 2024

كما أعلنت كتائب القسام أيضًا أنها تمكنت من السيطرة على طائرة مسيّرة صهيونية غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

عاجل | كتائب القسام: سيطرنا على مسيرة صهيونية غرب مخيم جباليا شمالي القطاع — الجزيرة – عاجل (@AJABreaking) May 15, 2024

مشاهد للمعارك بين القسام والاحتلال

وسبق أن بثّت كتائب القسام مشاهد من استهداف مقاتليها جنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

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وأظهرت المشاهد تنفيذ القسام عملا عسكريا مركبا ضد آليات وجنود الاحتلال حيث وضع أحد المقاتلين عبوتي “شواظ” الناسفتين أسفل دبابتين إسرائيليتين، تزامنا مع استهداف مقاتل آخر ناقلة جند إسرائيلية.

وتزامن هذا الحدث مع استهداف آلية إسرائيلية ثالثة بقذيفة “الياسين 105” المضادة للدروع، مع عودة المقاتلين بنجاح إلى النفق الهجومي ومن ثم سماع صوت التفجير بالدبابتين.

"#ولعت .. الله أكبر".. شجاعة غير عادية ظهرت في هذه المشاهد.. خرج المجاهدون من بين جنود ودبابات الاحتلال وفجروا عبوتين وأطلقوا قذيفة ياسين.. كتائب القسام تبث مشاهد قوية من المعارك الضارية بين مجاهديها وقوات الاحتلال شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/EemBBslVHJ — رضوان الأخرس (@rdooan) May 14, 2024

وتضمنت المشاهد -أيضا- مروحية إسرائيلية تولت مهمة إجلاء القتلى والجرحى عقب عملية القسام المركبة.

كما شملت اللقطات سلسلة استهدافات للآليات العسكرية الإسرائيلية من بينها دبابة “ميركافا” بالقذائف المضادة للدروع.

وختمت المشاهد بعملية تفجير عين نفق بقوة هندسة إسرائيلية حاولت الدخول لأحد الأنفاق شرقي رفح، والاستيلاء على روبوت خاص للكشف عن الأنفاق، وفق بيان القسام.