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القسام تعصف بقوة إسرائيلية في مخيم جباليا وتسقط 12 قتيلا من صفوفها

بقلم
كتائب القسام تقهر الجيش الإسرائيلي في مخيم جباليا بعمليات نوعية

وطن – أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، مقتل أكثر من 12 جنديا إسرائيليا في عملية مركبة نفذتها في مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة.

وكشفت القسام تفاصيل العملية قائلة: “في عملية مركبة في منطقة بلوك 4 بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.. قام مجاهدو القسام باستهداف جرافة عسكرية من نوع “D9” بقذيفة “الياسين 105″ واستهداف قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفتين مضادتين للأفراد والاشتباك معها”.

وأضافت القسام: “فور تقدم قوة النجدة للمكان تم تفجير عبوة “شواظ” في دبابة “ميركفاه”، وبعد محاولة سحب عتاد القوة المستهدفة الملقية على الأرض قام سلاح الجو الصهيوني بقصف المكان بشكل همجي وأكد مجاهدونا مقتل ما لا يقل عن 12 جندياً في العملية”.

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قنص جندي إسرائيلي

وفي عملية أخرى، أفادت القسام بأن مجاهديها تمكنوا من قنص جندي صهيوني بالقرب من مسجد التابعين شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما أعلنت كتائب القسام أيضًا أنها تمكنت من السيطرة على طائرة مسيّرة صهيونية غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

مشاهد للمعارك بين القسام والاحتلال

وسبق أن بثّت كتائب القسام مشاهد من استهداف مقاتليها جنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

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وأظهرت المشاهد تنفيذ القسام عملا عسكريا مركبا ضد آليات وجنود الاحتلال حيث وضع أحد المقاتلين عبوتي “شواظ” الناسفتين أسفل دبابتين إسرائيليتين، تزامنا مع استهداف مقاتل آخر ناقلة جند إسرائيلية.

وتزامن هذا الحدث مع استهداف آلية إسرائيلية ثالثة بقذيفة “الياسين 105” المضادة للدروع، مع عودة المقاتلين بنجاح إلى النفق الهجومي ومن ثم سماع صوت التفجير بالدبابتين.

وتضمنت المشاهد -أيضا- مروحية إسرائيلية تولت مهمة إجلاء القتلى والجرحى عقب عملية القسام المركبة.

كما شملت اللقطات سلسلة استهدافات للآليات العسكرية الإسرائيلية من بينها دبابة “ميركافا” بالقذائف المضادة للدروع.

وختمت المشاهد بعملية تفجير عين نفق بقوة هندسة إسرائيلية حاولت الدخول لأحد الأنفاق شرقي رفح، والاستيلاء على روبوت خاص للكشف عن الأنفاق، وفق بيان القسام.

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