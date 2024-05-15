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العثور على جزائري ظل مختطفًا 30 سنة في حظيرة أغنام ومفاجأة عن حالته الصحية

بقلم
اختطاف جزائري منذ 30 عام

وطن – في حادثة أثارت ضجة واسعة، أعلنت السلطات الجزائرية، إلقاء القبض على رجل ستيني، متهم باختطاف شخص قرابة 30 سنة.

وفي تفاصيل القضية، أقدم الرجل على اختطاف فتى يبلغ 16 سنة في العام 1996، واحتجزه منذ ذلك الحين.

وتداول مستخدمو المنصات الاجتماعية مقطع فيديو يوثق العثور على المخطوف الذي أصبح رجلا، حيث تم إخراجه من حفرة داخل “حظيرة أغنام”.

وظهر الضحية، بلحية كثيفة ومذهولا، بينما لم ينطق أي كلمة، لكنه بدا بصحة جيدة.

مجلس قضاء الولاية يوضح التفاصيل

وبحسب الرواية الرسمية، قال مجلس قضاء ولاية الجلفة، إن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمنطقة الشارف تلقت شكوى بتاريخ 12 مايو على أساس التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي بأن المفقود قرابة 30 سنة موجود في منزل جارهم ببلدية القديد داخل حظيرة أغنام.

وأضاف مجلس قضاء الولاية، في بيان: “إثر هذا البلاغ أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الإدريسية مصالح الدرك الوطني بفتح تحقيق معمق وانتقال عناصر الضبطية القضائية إلى المنزل المذكور وفعلا تم العثور على الشخص المفقود وتوقيف المشتبه فيه مالك المسكن البالغ من العمر 61 سنة”.

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أمر من النيابة العامة

وأمرت النيابة العامة الجهات المختصة بتوفير العناية الطبية والنفسية للضحية وتقديم المشتبه فيه أمام النيابة العامة فور انتهاء التحقيق.

بينما ستتم متابعة مرتكب هذه الجريمة النكراء بكل الصرامة التي تقتضيها قوانين الجمهورية،” يؤكد مجلس قضاء المنطقة.

ونقلت قنوات محلية الصدمة التي أوقعها الخبر على المواطنين في المنطقة، والذين أكدوا أن الضحية فقد فعلا سنة 1996، وتوفيت والدته قبل سنوات فقط وهي تنتظر ظهوره “وفق إحدى الشهادات”.

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