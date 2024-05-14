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واقعة صادمة لطائرة تهبط دون عجلات.. دارت حول المطار 3 ساعات لحرق الوقود

بقلم
طائرة تهبط دون عجلات

وطن – في واقعة مصورة أثارت استغرابًا كبيرًا، هبطت طائرة خفيفة على متنها ثلاثة أشخاص بسلام دون عجلات، بعد أن دارت حول مطار أسترالي لمدة ثلاث ساعات بهدف حرق الوقود فيها لتجنب اندلاع حريق.

وقال مسؤولون إن الطائرة ذات المحركين التوربينيين، من طراز “بيتشكرافت سوبر كينج إير”، كانت قد أقلعت من مطار نيوكاسل شمال سيدني في رحلة طولها 180 كيلومترا شمالا إلى بورت ماكواري عندما أطلق الطيار الإنذار.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن الطائرة هبطت على المدرج بعد حوالي ثلاث ساعات في الساعة 12:20 ظهرا (بالتوقيت المحلي) دون وقوع أي حادث.

بيان للشرطة عن تفاصيل الواقعة

وقال بيان للشرطة إن الطائرة تعرضت “لمشاكل ميكانيكية”، بينما نقلت هيئة الإذاعة الأسترالية عن ضابط شرطة لم يذكر اسمه قوله إن جهاز فتح عجلات الهبوط تعطل.

والطائرة مملوكة لشركة Eastern Air Services ومقرها بورت ماكواري.

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وقال خبير سلامة الطيران رون بارتش، إن الطيار كان سيقرر العودة إلى نيوكاسل لأن المطار لديه موارد أفضل للاستجابة لحالات الطوارئ مقارنة بما هو متاح في بورت ماكواري.

وأضاف: “لقد قام الطيار بالهبوط بشكل متقن ونجح في إنزال الجميع على الأرض بأمان، وهذه هي النتيجة الأكثر أهمية.. كان من الممكن أن يكون الوضع أسوأ بكثير”.

وأشار إلى أنه “كان عليهم إيقاف تشغيل الوقود وإغلاق الكهرباء لتقليل احتمالية نشوب حريق عند القيام بالهبوط”.

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طائرة تهبط دون عجلات

واقعة صادمة لطائرة تهبط دون عجلات.. دارت حول المطار 3 ساعات لحرق الوقود

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