واقعة صادمة لطائرة تهبط دون عجلات.. دارت حول المطار 3 ساعات لحرق الوقود

وطن – في واقعة مصورة أثارت استغرابًا كبيرًا، هبطت طائرة خفيفة على متنها ثلاثة أشخاص بسلام دون عجلات، بعد أن دارت حول مطار أسترالي لمدة ثلاث ساعات بهدف حرق الوقود فيها لتجنب اندلاع حريق.

وقال مسؤولون إن الطائرة ذات المحركين التوربينيين، من طراز “بيتشكرافت سوبر كينج إير”، كانت قد أقلعت من مطار نيوكاسل شمال سيدني في رحلة طولها 180 كيلومترا شمالا إلى بورت ماكواري عندما أطلق الطيار الإنذار.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن الطائرة هبطت على المدرج بعد حوالي ثلاث ساعات في الساعة 12:20 ظهرا (بالتوقيت المحلي) دون وقوع أي حادث.

A light plane with three people aboard landed safely without landing gear Monday after circling an Australian airport for almost three hours to burn off fuel. pic.twitter.com/BvJ5eehY3B

— hanako (@hanako049924187) May 13, 2024