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“ملحمة جباليا ومجزرة الدبابات”.. مقاتلو القسام يفتكون بجنود الاحتلال وآلياته (فيديو)

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"ملحمة جباليا ومجزرة الدبابات".. مقاتلو القسام يفتكون بجنود الاحتلال وآلياته

وطن – بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الثلاثاء، مشاهد جديدة لعملياتها توثق استهداف عناصرها لجنود وآليات الاحتلال شرق مخيم جباليا بشمال قطاع غزة.

والثلاثاء، أعلنت القسام عن سلسلة من العمليات قتلت خلالها جنودا إسرائيليين ودمرت آليات في جباليا وشرق رفح بشمال وجنوب قطاع غزة.

وتمكنت عناصر المقاومة بحسب بيان القسام، في عملية مركبة من استهداف دبابة ميركافا بقذيفة “الياسين 105” وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح.

القسام تنسف دبابات الاحتلال

وأضافت كتائب المقاومة أن مقاتليها أجهزوا بعدها على 7 جنود إسرائيليين كانوا خلف الآلية المستهدفة من مسافة الصفر شرق معسكر جباليا شمالي القطاع.

كتائب القسام كشفت أيضا عن قنص جندي إسرائيلي شرق مدينة جباليا.

ووثقت مقاطع الفيديو التي بثتها القسام إجهاز مقاتليها على جنود الاحتلال ودباباته وآلياته بشجاعة كبيرة.

واستهدفت المقاومة في المحور ذاته جرافة عسكرية، وقصفت حشودا لقوات الاحتلال بالقذائف في عدة مواقع.

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إعلام الاحتلال من جانبه اعترف بإصابة 13 جنديا في معارك غزة اليوم مشيرا إلى أن جراح بعضهم خطيرة.

ومن جانبها أعلنت كتائب سرايا القدس عن عدة عمليات لها في القطاع كبدت إسرائيل خسائر في الأرواح والمعدات.

واستشهد اليوم نحو 43 فلسطينيا في قصف للاحتلال لمنزل ومدرسة في مخيم النصيرات.

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