“ملحمة جباليا ومجزرة الدبابات”.. مقاتلو القسام يفتكون بجنود الاحتلال وآلياته (فيديو)

وطن – بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الثلاثاء، مشاهد جديدة لعملياتها توثق استهداف عناصرها لجنود وآليات الاحتلال شرق مخيم جباليا بشمال قطاع غزة.

والثلاثاء، أعلنت القسام عن سلسلة من العمليات قتلت خلالها جنودا إسرائيليين ودمرت آليات في جباليا وشرق رفح بشمال وجنوب قطاع غزة.

الصهاينة وأذنابهم العرب كانوا قبل أيام يقولون لم يبق للمقاومة سوى رفح! ثم ماذا؟ شخطوا الصهاينة شخط في شمال غزة بمخيم جباليا. كبر بس pic.twitter.com/e8jZPqkZWL — عمر بن عبدالعزيز استعيدوا 🥕🥕🥕🥕 (@oamaz7) May 14, 2024

وتمكنت عناصر المقاومة بحسب بيان القسام، في عملية مركبة من استهداف دبابة ميركافا بقذيفة “الياسين 105” وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح.

القسام تنسف دبابات الاحتلال

وأضافت كتائب المقاومة أن مقاتليها أجهزوا بعدها على 7 جنود إسرائيليين كانوا خلف الآلية المستهدفة من مسافة الصفر شرق معسكر جباليا شمالي القطاع.

#مجزرة_الدبابات

عشرات الآليات تحت النار.. مقاتلو المقاومة يستبسلون في محاور القتال بقطاع غزة ويستهدفون عدد غير مسبوق من دبابات وناقلات جند الاحتلال.#مخيم_جباليا pic.twitter.com/XdphHlVrB9 — بلال نزار ريان (@BelalNezar) May 14, 2024

كتائب القسام كشفت أيضا عن قنص جندي إسرائيلي شرق مدينة جباليا.

ووثقت مقاطع الفيديو التي بثتها القسام إجهاز مقاتليها على جنود الاحتلال ودباباته وآلياته بشجاعة كبيرة.

مقبلين غير مدبرين. مشهد مهيب لاستهداف دبابات الاحتلال على أطراف مخيم جباليا من قبل ثلاثة مقاتلين من كتائب القسام. من ملحمة جباليا pic.twitter.com/IHMyocm9lX — Hanzala (@Hanzpal2) May 14, 2024

واستهدفت المقاومة في المحور ذاته جرافة عسكرية، وقصفت حشودا لقوات الاحتلال بالقذائف في عدة مواقع.

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ومن جانبها أعلنت كتائب سرايا القدس عن عدة عمليات لها في القطاع كبدت إسرائيل خسائر في الأرواح والمعدات.

واستشهد اليوم نحو 43 فلسطينيا في قصف للاحتلال لمنزل ومدرسة في مخيم النصيرات.