سعودي يتطاول على الذات الإلهية وشرطة مكة تلقي القبض عليه

وطن – اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية خلال الساعات الماضية موجة غضب عارمة، بعد انتشار مقطع فيديو سُجل لشاب وٌصف بأنه “تطاول على الذات الإلهية” خلال حديثه، في إحدى غرف الدردشة.

وتصدر وسم “القبض على الملحد المسيء لله” قائمة الأكثر تداولا على تويتر في السعودية بعد انتشار المقطع على إحدى غرف المحادثة والدردشة واعتبره كثيرون “يمس بالقيم الدينية والمقدسات”.

وطالب المغردون بالقبض على الملحد المسيء وإقامة حد الردة عليه باعتباره مجاهرا بالمعصية، خاصة وأن غرف المحادثة تتضمن عددًا لا بئس به من المتابعين.

وتعمّد النشطاء في منصة “إكس” على تداول مقاطع فيديو توثق أقوال الشاب المُلحد، واستخدامها دليلًا على جريمته المتعمدة، التي تهدف إلى الإساءة للذات الإلهية.

وفي الوقت الذي لم يتسنّ لوطن التحقق من اسم وهوية الشاب المسيء للذات الإلهية، إلا أن نشطاء ذكروا بأن اسمه عبد الله ولا يُعرف المزيد عنه.

وتعتذر “وطن” عن نشر الفيديو المسيء أو ما ورد فيه من ألفاظ للحد من الترويج له.

إلقاء القبض عليه

وبعد ساعات قليلة من انتشار المقطع أعلن الأمن العام السعودية عبر حسابه في موقع “إكس”-تويتر سابقاً- أن شرطة منطقة مكة المكرمة قبضت على مواطن لإساءته للذات الإلهية في محتوى بأحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

#القبض_علي_الملحد_المسيء_لله#القبض_على_الملحد_عبدالله_الحافي

طرحوه الرجاجيل…

أبشركم جابوه رجال أمن بلادنا البواسل

لأنها دوله دستورها القرأن وسنة نبيه صل الله عليه وسلم لامكان فيها لمن تطاول على الذات الألهيه ..

بيض الله وجه من ازاحه عن طريق المسلمين pic.twitter.com/n9norJ1oEw — فالح بن صقر (@falehsager) May 14, 2024

الملاحدة وأرباب العلمنة

وتباينت ردود وتعليقات مستخدمي موقع “إكس” بخصوص فيديو الشاب ودعوته العلنية للإلحاد وعلق “فالح بن صقر”:”اسمه عبد الله وليس له من أسمه نصيب حافي الأخلاق والدين عبدالله الحافي.”

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وأضاف: “ماقاله هذا الملحد عن الذات الالهيه وعن تقدير العليم البصير يرتقي لجريمة سب الذات الالهية ويجب تطبيق الحد الشرعي عليه”.

وتابع بن صقر :”مثل هذا الفاجر يجب ان يطبق عليه شرع الله ليكون عبرة لمن هم على شاكلته دعاة المثلية والإلحاد وناشري الفجور هبوا للدفاع عن احد فروخهم بداعي أن له الحق في إبداء رأيه وانه حر في أن يقول مايعتقده”.

#القبض_علي_الملحد_المسيء_لله#القبض_على_الملحد_عبدالله_الحافي#مقاطعه_المشاهير

اسمه عبدالله وليس له من أسمه نصيب .

حافي الأخلاق والدين عبدالله الحافي.

قال ماتتفطر من السموات والأرض

ماقاله هذا الملحد عن الذات الالهيه وعن تقدير العليم البصير يرتقي لجريمة سب الذات الالهيه ويجب… pic.twitter.com/sVTTa7zm3D — فالح بن صقر (@falehsager) May 14, 2024



وعلقت شهد:” يارب ثبتني وثبت كل مسلم ومسلمة على دين الإسلام اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا”.

ورأى ” مشعل الغربي” أن الشباب عموما بحاجة إلى دعوتهم إلى الله فهم في مرحلة يحتاجون من المجتمع الأهتمام بهم” واضاف أن “فكر هذا الشخص ربما يكون متلوثاً بالملاحدة وأرباب العلمنة.”