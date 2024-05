رونالدو يقتحم عالم الشركات الناشئة بأكبر استثمارات في حياته (تفاصيل)

وطن – كشف ويل أحمد الرئيس التنفيذي في الشركة العالمية الناشئة في مجال التكنولوجيا القابلة للارتداء “Whoop”، عن كواليس استثمار الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، في الشركة.

وقال “ويل“، إن رونالدو قام بإجراء بحث مكثف عن الشركة، ثم اتصل بالمسؤولين، من أجل الاستثمار فيها بشكل رسمي.

BREAKING: Cristiano Ronaldo is now an investor and global ambassador for @whoop. He’s been wearing the product for the last two years to improve his performance and I’m pumped to have him as a partner as we expand globally. Let’s go @Cristiano 👊🏼 pic.twitter.com/sd67Ikqicx

— Will Ahmed (@willahmed) May 13, 2024