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رونالدو يقتحم عالم الشركات الناشئة بأكبر استثمارات في حياته (تفاصيل)

بقلم
كريستيانو رونالدو

وطن – كشف ويل أحمد الرئيس التنفيذي في الشركة العالمية الناشئة في مجال التكنولوجيا القابلة للارتداء “Whoop”، عن كواليس استثمار الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، في الشركة.

وقال “ويل“، إن رونالدو قام بإجراء بحث مكثف عن الشركة، ثم اتصل بالمسؤولين، من أجل الاستثمار فيها بشكل رسمي.

فيما رفض الرئيس التنفيذي، الكشف عن قيمة استثمار رونالدو في الشركة، مكتفيا بالقول: “إنه واحد من أكبر الاستثمارات التي قام بها في إحدى الشركات، إن لم يكن الأكبر على الإطلاق”.

في الوقت نفسه، أعلن “ويل”، توسّع شركة “Whoop”، للعمل في أربع دول عربية، هي “السعودية، قطر، الكويت والبحرين”، بالإضافة إلى مقرها في الإمارات.

واعتبر أن انضمام اسم تاريخي مثل رونالدو، سيساهم في توزيع أكبر للمنتجات، خاصة في الدول العربية، بالإضافة إلى زيادة رأس المال، حيث حصلت الشركة الناشئة على مبلغ 405 ملايين دولار حتى الآن.

تعليق رونالدو

وعلق رونالدو قائلا إنه يشعر بالسعادة بكونه شريكًا رسميًا في الشركة، وشوّق جمهوره بترقب المزيد من التحديثات المثيرة.

ورونالدو البالغ من العمر 39 سنة، هو صاحب أعلى عقد في تاريخ كرة القدم حاليًا؛ وذلك بعد انضمامه إلى النصر في يناير 2023، ولمدة موسمين ونصف، مقابل 500 مليون يورو تقريبًا.

واللاعب البرتغالي يعتبر واحداً من أشهر هؤلاء، الذين عرفوا بنجاحهم الكبير في مجال الأعمال، فقد استطاع رونالدو إنشاء إمبراطورية مشاريع وأعمال تحمل جميعها رمزه الشهير “CR7”.

وأصبح رونالدو واحداً من أبرز الأسماء في عالم التجارة والمال، باستثمارات عديدة قد لا ينافسه فيها نجم آخر بمجال الرياضة، وأبرز هذه العلامات التجارية التي تحمل الحرفين الأولين من اسمه مع رقمه المفضل.

فنادق CR7

يمتلك رونالدو خمسة فنادق، تحمل اسم Pestana CR7، وقد قام بإنشاء الفرعين الأولين لهذه السلسلة في وطنه البرتغال، ثم تبعهما بفرع في إسبانيا، وفرع في الولايات المتحدة، وفرع آخر في مراكش بالمغرب، وهو المعروف بحبه للمغرب وقضاء الكثير من الإجازات فيها.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو يملك عدة مشاريع وأعمال تحمل جميعها رمزه الشهير “CR7”

ملابس وعطور CR7

كما أن لدى رونالدو علامة تجارية باتت تعتبر واحدة من الأشهر عالمياً، وهي متخصصة بالملابس الداخلية والمنزلية للرجال والأولاد، كما قام لاحقاً بإصدار عطر جديد بالاسم نفسه، بجوار إعلان موقعه الرسمي عن علامة تجارية تطرح قريباً للنظارات والسراويل الجينز والأحذية الرياضية.

صالات CR7 للرياضة واللياقة البدنية

وسبق أن أعلن رونالدو، من خلال موقعه الرسمي، افتتاح عدة فروع لصالات رياضية خاصة بالتدريبات واللياقة، وستكون هذه الصالات موزعة بين إسبانيا والبرتغال.

وإضافة لكل ذلك، يمتلك كريستيانو نسبة كبيرة في مشروعين آخرين، هما: مطاعم Zela الفاخرة في إسبانيا وإنجلترا، كما قام بشراكة حبيبته جورجينا رودريغيز في عيادة لزراعة الشعر بالعاصمة الإسبانية مدريد.

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