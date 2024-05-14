رسالة مفتي سلطنة عمان لكل مسلم على وجه الأرض (فيديو)

وطن – وجه مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، رسالة لكل مسلم على وجه الأرض بخصوص القضية الفلسطينية، وما يجري في غزة التي اعتاد على التفاعل معها ودعمها بكل ما يملك من قوة وثبات.

وقال الشيخ “الخليلي” في مقطع فيديو مصور نشر على حسابه عبر موقع”إكس”-تويتر سابقاً- إن قضية الأرض الفلسطينية هي قضية كل مسلم في أي بقعة من الأرض.

لكل مسلم على وجه الأرض.. pic.twitter.com/Z8QCKTHUAt — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) May 14, 2024



وأضاف: “يجب على المسلمين جميعاً أن يتعاونوا على تحرير أي جزء من أرض يحتلها العدو ولو كان شبراً واحداً في أي بقعة من مشارق الأرض ومغاربها. وهذا ما يقتضيه معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ترى المؤمنين في تعاونهم وتضافرهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إّذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى”.

وختم الخليلي: “إن قضية المسجد الأقصى، وقضية أرض فلسطين لها أهمية خاصة تفوق كل بقعة في الأرض ماعدا المسجد الحرام وما حوله من حرمه الآمن ، وما عدا الحرم النبوي الشريف”.

مواقف ثابتة

وتعد مواقف الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المتعلقة بالقضية الفلسطينية مواقف واضحة وثابتة، فهو يعتبر أن القضية الفلسطينية هي قضية الأمة الإسلامية كلها، وأن المقاومة هي السبيل الوحيد لاسترداد الحقوق المغتصبة من قبل الكيان الصهيوني.

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ولطالما أعرب الشيخ الخليلي في مناسبات لا تُعدّ ولا تُحصى، عن تضامنه مع حركات التجديد والنهضة في العالم الإسلامي التي تدعو إلى تحرير فلسطين وإقامة دولة مستقلة على حدود 1967. كما أنه يرفض التطبيع مع إسرائيل ويعتبره خيانة للأمة العربية والإسلامية ولشرع الله.