إلى أين كانت الوجهة؟.. ليبيا تحبط أكبر عملية تهريب ذهب في تاريخها بما يعادل ربع احتياطي البلاد

وطن – أحبطت السلطات الليبية أكبر عملية تهريب في تاريخها وألقت القبض على مسؤولين في مطار مصراته الدولي، بعد محاولتهم تهريب 26 طنًا من الذهب إلى الخارج، وتمثل الشحنة نحو ربع احتياطي البلاد من الذهب البالغ نحو 116.6 طن.

وهي القضية التي أثارت لغطاً وجدلاً واسعين في البلاد خلال الأشهر الخمسة الماضية، بعد ضبط محاولة تهريب «كمية كبيرة» من الذهب جرت وقائعها في منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2023، وتسببت في وقف مؤقت لحركة الطيران بمطار مصراتة الدولي حينها.

وقال موقع “libyaobserver” إن مكتب النائب العام أصدر في وقت متأخر من مساء الأحد، أمراً بالقبض على مدير عام مصلحة الجمارك ومسؤولي الهيئة بمصلحة جمارك مطار مصراتة الدولي.

وجاء ذلك على خلفية ـ«تآمرهم مع آخرين على إخراج نحو 26 ألف كيلوغرام من سبائك الذهب بالمخالفة للتشريعات الناظمة». وتقدر قيمة الكمية المضبوطة بـ 1،8 مليار دولار بحسب الأسعار الحالية عالمياً.

وقرر المكتب حبس مدير مصلحة الجمارك ورئيس مركز جمرك مطار مصراتة ورئيس مكتب التدقيق، ورئيس لجنة التصدير المؤقتة للذهب، بتهمة “المساهمة عمدا في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة للآخرين، وإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني”.

وأشار البيان إلى أن التحقيقات توصلت إلى قيام موظفي شئون الجمارك بممارسة سلوك غير عقلاني، من خلال التآمر مع آخرين لتهريب 25.875 كيلو جراماً من الذهب بالمخالفة للتشريعات التنظيمية.

تسجيلات صوتية مسربة

وانتشرت تسجيلات صوتية مسربة لمكالمات بين رئيس جمارك مطار مصراتة وقائد في قوة العمليات المشتركة، تشير إلى تورط الطرفين في حادثة تهريب كميات كبيرة من الذهب عبر المطار.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “الجزيرة “سبائك من الذهب موضوعة على طاولة في بهو المطار.

وأشار ت القناة إلى أن النيابة العامة وجهت عدة تهم إلى المتورطين، منها إلحاق أضرار جسيمة باقتصاد البلاد والمشاركة في تحقيق منافع مادية غير مشروعة.

ليبيا تُحبط أكبر عملية تهريب في تاريخها.. الأمن الليبي يلقي القبض على مسؤولين في مطار مصراته الدولي بعد محاولتهم تهريب 26 طنًا من الذهب إلى الخارج pic.twitter.com/byqr0qpZU6 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) May 14, 2024

تهريب الذهب

ووفق المصدر ذاته تحتل ليبيا المرتبة الرابعة إفريقياً في احتياطات الذهب ببنكها المركزي ، إذ يبلغ إجمالي احتياطاتها للعام الجاري 116،6 طناً.

وتصدير الذهب والإتجار به داخل المدن الليبية لا يكون إلا عبر المصرف المركزي وعن طريق شركات مرخصة، أما الأسواق السوداء في البلاد فتمثل منصة غير رسمية لتجارة الذهب.

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وفي السياق ذاته أعلن النائب العام الصديق الصور، في يناير/كانون الثاني الماضي، أن النيابة العامة باشرت التحقيق في قضية تهريب الذهب عبر مطار مصراتة.

وقال في مؤتمر صحفي حينها، إن جهاز الأمن الداخلي سبق أن أرسل تقريرا عن الحادثة، قبل أن يرسل تقرير الأدلة، مضيفا: “إذا ثبت أن منتسبي الجمارك ارتكبوا جرائم سيتم اتخاذ الإجراءات بحقهم”.