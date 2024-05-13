هنية يسلم رئيس المخابرات التركية “ملفا خاصا”.. تفاصيل لقاء مهم عُقد في قطر

وطن – التقى رئيس المخابرات التركية إبراهيم قالن، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس” إسماعيل هنية في العاصمة القطرية الدوحة.

وبحث الجانبان تطورات الأوضاع في قطاع غزة، إضافة إلى تسليم هنية لـ”قالن” ملفاً خاصاً، يتضمن جرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.

وقالت الحركة في بيان، إنه جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، على خلفية موافقة الحركة على مقترح الوسطاء وما أعقبه من اجتياح الاحتلال مدينة رفح وعدد من المدن الفلسطينية في قطاع غزة، إلى جانب إجهاض جهود الوسطاء في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.

وأضافت أن رئيس المكتب السياسي لحركة أشاد بمواقف أنقرة الأخيرة التي اتخذها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وخاصة الانضمام إلى الدعوى القضائية في محكمة العدل الدولية، ووقف التجارة مع الاحتلال، وغيرها من القرارات الي تضاف إلى مواقف تركيا الثابتة من فلسطين وقضيتها.

هنية يسلم رئيس المخابرات التركية ملفا خاصا

وحسب البيان، سلم هنية رئيس المخابرات التركية ملفاً خاصاً، يتضمن جرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، ويشمل العديد من المعلومات والقرارات الموثقة بهذا الخصوص، ونتائجها على المعتقلين وحالات الوفاة داخل السجون.

عاجل | حركة "حمـ.ـاس":

– "هنية بحث مع رئيس جهاز المخابرات التركية التطورات وما تلاها من إجهاض لجهود الوسطاء بالتوصل لاتفاق"

– "هنية أشاد في لقائه رئيس جهاز المخابرات التركية بمواقف #أنقرة والانضمام للدعوى بمحكمة العدل الدولية" pic.twitter.com/qJbX1pRtnY — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) May 12, 2024

في المقابل، رحب رئيس المخابرات التركية إبراهيم قالن بموافقة حركة حماس على مبادرة الوسطاء، مؤكداً الموقف التركي الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ودعم جهود وقف العدوان على قطاع غزة، ووعد بمتابعة ملف الأسرى في سجون الاحتلال.

وكان أردوغان قد انتقد الهجوم الذي تنفذه إسرائيل في رفح رغم إعلان حركة حماس قبولها وقف إطلاق النار.

واتهم الرئيس التركي، تل أبيب بالسعي للسيطرة على قطاع غزة بالكامل، وجدد أردوغان القول بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يفوق الزعيم النازي أدلوف هتلر.