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هنية يسلم رئيس المخابرات التركية “ملفا خاصا”.. تفاصيل لقاء مهم عُقد في قطر

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لقاء إسماعيل هنية وإبراهيم قالن

وطن – التقى رئيس المخابرات التركية إبراهيم قالن، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس” إسماعيل هنية في العاصمة القطرية الدوحة.

وبحث الجانبان تطورات الأوضاع في قطاع غزة، إضافة إلى تسليم هنية لـ”قالن” ملفاً خاصاً، يتضمن جرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.

وقالت الحركة في بيان، إنه جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، على خلفية موافقة الحركة على مقترح الوسطاء وما أعقبه من اجتياح الاحتلال مدينة رفح وعدد من المدن الفلسطينية في قطاع غزة، إلى جانب إجهاض جهود الوسطاء في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.

وأضافت أن رئيس المكتب السياسي لحركة أشاد بمواقف أنقرة الأخيرة التي اتخذها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وخاصة الانضمام إلى الدعوى القضائية في محكمة العدل الدولية، ووقف التجارة مع الاحتلال، وغيرها من القرارات الي تضاف إلى مواقف تركيا الثابتة من فلسطين وقضيتها.

هنية يسلم رئيس المخابرات التركية ملفا خاصا

وحسب البيان، سلم هنية رئيس المخابرات التركية ملفاً خاصاً، يتضمن جرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، ويشمل العديد من المعلومات والقرارات الموثقة بهذا الخصوص، ونتائجها على المعتقلين وحالات الوفاة داخل السجون.

في المقابل، رحب رئيس المخابرات التركية إبراهيم قالن بموافقة حركة حماس على مبادرة الوسطاء، مؤكداً الموقف التركي الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ودعم جهود وقف العدوان على قطاع غزة، ووعد بمتابعة ملف الأسرى في سجون الاحتلال.

إبراهيم قالن
رئيس المخابرات التركية إبراهيم قالن

وكان أردوغان قد انتقد الهجوم الذي تنفذه إسرائيل في رفح رغم إعلان حركة حماس قبولها وقف إطلاق النار.

واتهم الرئيس التركي، تل أبيب بالسعي للسيطرة على قطاع غزة بالكامل، وجدد أردوغان القول بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يفوق الزعيم النازي أدلوف هتلر.

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