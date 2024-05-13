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فستان ميغان ماركل يثير جدلا صاخبا في نيجيريا.. ماذا حدث في الزيارة غير العادية؟

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ميغان ماركل في نيجيريا

وطن – أثارت دوقة ساسكس ميغان ماركل حالة واسعة من الجدل، على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر ظهورها في نيجيريا بفستان من مصمم يحمل اسم العائلة المالكة في بريطانيا “ويندسور”.

وأبرز الكثير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مسألة العلاقة بين اسم مصممة الفستان الوردي هايدي ميريك، والعائلة المالكة البريطانية التي تركتها ماركل، 42 عاما، وزوجها الأمير هاري، 39 عاما، في عام 2020، بحسب صحيفة نيوريورك بوست.

تفاعل واسع

وبينما تساءل البعض عمّا إذا كانت هذه إشارة خفية إلى آل وندسور، رأى آخرون أنها إهانة.

فستان ميغان ماركل
فستان ميغان ماركل الذي ارتدته أثناء زيارتها نيجيريا

ونقلت الصحيفة عن أحد النشطاء على منصة “إكس”: “كانوا يحاولون محو عائلة وندسور من حياتهم تماما، لكن ها هي السيدة ساسكس ترتدي فستانا يسمى ويندسور”.

فستان ميغان ماركل
فستان ميغان ماركل الذي يحمل تصميم اسم العائلة المالكة البريطاني

وكتب آخر: “ميغان ماركل ترغب بشدة في أن تكون لها علاقات باسم وندسور”، فيما أشار آخر إلى أن ميغان تسعى لإعطاء شرعية لنفسها من خلال الظهور بفستان يحمل علامة العائلة المالكة.

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من جهة أخرى، رجح نشطاء أنها مجرد صدفة، حيث قال أحدهم: “ترتدي فستانا وفجأة تصبح رسالة سرية؟ ربما هي فقط أحببت الفستان”، وأضاف آخر: “بصراحة الناس تريد دائما قراءة سوء النية في تصرفات ميغان”.

فستان ميغان ماركل
يبلغ سعر فستان ميغـان ماركل 1350 دولارا

سعر فستان ميغان ماركل

ويبلغ سعر الفستان الذي ظهرت به دوقة ساسكس خلال زيارتها الأخيرة صحبة الأمير هاري إلى نيجيريا، 1350 دولارا، لكنه الآن أصبح غير متوفر على المتجر الإلكتروني للمصممة.

وتمت دعوة الزوجين إلى نيجيريا من قبل رئيس أركان الدفاع في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، وهو أعلى مسؤول عسكري في البلاد.

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