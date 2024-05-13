سجال بين أكاديمي إماراتي مقرب من ابن زايد ومعارضة سعودية حول قرارات أمير الكويت

وطن – أثير سجال حاد بين الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله المقرب من رئيس بلاده محمد بن زايد، والكاتبة السعودية المعارضة مضاوي الرشيد، حول موقف دول مجلس التعاون الخليجي من إعلان أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح بحل مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض بنود الدستور.

وكتبت مضاوي الرشيد على صفحتها على “إكس“، معلقة على قرارات أمير الكويت: “خنقوا ديمقراطية الكويت رغم انها كانت تجربة غير مكتملة لكنهم لم يتحملوها في محيطها الخليجي”.

خنقوا ديمقراطية الكويت رغم انها كانت تجربة غير مكتملة لكنهم لم يتحملوها في محيطها الخليجي — Madawi Al-Rasheed (@MadawiDr) May 11, 2024

وعلّق عبدالخالق عبدالله على هذا المنشور بالقول: “لم يخنقها أحد يا دكتورة ولم تعد ملهمة للخليجيين، بل أصيبت باعوجاج كما ذكر ذلك سمو الأمير”.

لم يخنقها احد يا دكتوره ولم تعد ملهمة للخليجيين، بل اصيبت باعوجاج كما ذكر ذلك سمو الامير. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) May 12, 2024

وردت الرشيد بالقول: “ترحيب وفرحة المشيخات بقرار أمير الكويت يجعل أي عاقل أن يستنتج أنهم سعدوا بالتراجع عن المسار الديمقراطي.. كانت الكويت تجعلهم يشعرون بأن شعوبهم تتطلع لمجلس أمة منتخب أما الآن فكلهم في الهوا سوا”.

ترحيب وفرحة المشيخات بقرار امير الكويت يجعل أي عاقل ان يستنتج انهم سعدوا بالتراجع عن المسار الديمقراطي- كانت الكويت تجعلهم يشعرون بان شعوبهم تتطلع لمجلس امةًمنتخب اما الان فكلهم في الهوا سوا – طاب يومك دكتور https://t.co/RK5hzTB8YD — Madawi Al-Rasheed (@MadawiDr) May 12, 2024

وعاد الأكاديمي الإماراتي ليرد عليها: “لم تشكل الديمقراطية في الكويت أي تحد لبقية دول الخليج العربي لأنها تسببت في تراجع النموذج الكويتي وخلقت عدم استقرار سياسي مزمن”.

وأضاف: “العاقل يرى تضامن خليجي مع قرارات الامير للخروج من نفق عدم الاستقرار والتراجع التنموي والتأسيس لكويت جديدة مستقرة ومزدهرة. هذا مصدر فرح أهل الخليج”.

لم تشكل الديمقراطية في الكويت اي تحد لبقية دول الخليج العربي لانها تسببت في تراجع النموذج الكويتي وخلقت عدم استقرار سياسي مزمن. العاقل يرى تضامن خليجي مع قرارات الامير للخروج من نفق عدم الاستقرار والتراجع التنموي والتأسيس لكويت جديدة مستقرة ومزدهرة. هذا مصدر فرح اهل الخليج https://t.co/jx93SCSGLT — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) May 12, 2024

قرارات أمير الكويت

وكان أمير الكويت قد قرر حل مجلس الأمة وتوليه مع الحكومة مهام السلطة التشريعية، وذلك بعد نحو شهر ونصف من الانتخابات البرلمانية.

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وصدر أمر أميري بحل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات إضافة إلى تولي “الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة”.

أسباب قرارات أمير الكويت

وعزا الشيخ مشعل قراراته هذه إلى “تدخل” بعض النواب في صلاحيات الأمير وفرض البعض الآخر “شروطا” على تشكيل حكومة.

وقال في خطاب بثه التلفزيون الرسمي: “واجهنا من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تحمله والسكوت عنه.. نجد البعض يصل تماديه إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير واختياره لولي عهده متناسيا أن هذا حق دستوري صريح للأمير”.

كلمة امير الكويت التي حل فيها مجلس الأمة وعلق العمل بجزء من الدستور pic.twitter.com/u86wPUW4Vb — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) May 10, 2024

وجاء قرار الحل قبل أربعة أيام من موعد افتتاح أعمال مجلس الأمة الذي انتخب مطلع أبريل الماضي وبعد أن رفض نواب المشاركة في الحكومة.

وأكد الشيخ مشعل أن تعذر تشكيل حكومة كان نتيجة ما صدر من عدد من أعضاء المجلس من تباين تجاه الدخول في التشكيل الحكومي ما بين إملاءات وشروط البعض للدخول فيها.