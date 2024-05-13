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بوتين يعين وزير جديدا للدفاع في روسيا.. هل أطاحت “الرشوة” بالوزير شويغو؟

بقلم
آندريه بيلوسوف

وطن – أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قرارا بتعيين آندريه بيلوسوف وزيرا جديدا للدفاع خلفا لسيرغي شويغو الذي عينه في منصب سكرتير مجلس الأمن القومي.

وقال الكرملين، في بيان، إن بوتين يرغب في أن يصبح شويغو أمينا لمجلس الأمن الروسي ليحل محل نيكولاي باتروشيف، وأن يتولى أيضا مسؤوليات مجمع الصناعات العسكرية.

وآندريه بيلوسوف مدني متخصص في الاقتصاد وسبق أن شغل منصب نائب رئيس الوزراء، كما عمل مستشارا لبوتين للشؤون الاقتصادية لعدة سنوات.

توقيت تغيير وزير الدفاع

ويأتي تغيير وزير الدفاع بعد مرور أكثر من عامين على الحرب الروسية في أوكرانيا، ويتزامن مع تقدم القوات الروسية في ساحة المعركة للمرة الأولى منذ أشهر.

وشويغو شغل منصب وزير الدفاع منذ عام 2012، وكان له دور محوري في التدخل العسكري الروسي في سوريا، إلى جانب الحرب في أوكرانيا.

وزير الدفاع الروسي السابق سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي السابق سيرغي شويغو

تغيير وزير الدفاع في أعقاب اتهام بالرشوة

ومن المرجح أن ينظر إلى هذا التغيير كمحاولة من بوتين لإخضاع الإنفاق الدفاعي لمزيد من التدقيق لضمان إنفاق الأموال بشكل فعال بعد أن اتهم ممثلو الادعاء العام حليف شويغو ونائبه بتلقي رشوة.

الكرملين يوضح الحيثيات

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله: “سيواصل شويغو العمل في هذا القطاع (الدفاع) الذي يعرفه جيدا، يعرفه جيدا من الداخل، جنبا إلى جنب مع زملائه وشركائه في مكان عمله السابق”.

وصرح بيسكوف: “التغيير منطقي لأن روسيا تقترب من وضع مثل الذي كان عليه الاتحاد السوفييتي في منتصف الثمانينيات، عندما كانت السلطات العسكرية وسلطات إنفاذ القانون تحصل على 7.4% من الإنفاق الحكومي”.

وأضاف أن ذلك يعني ضرورة ضمان توافق هذا الإنفاق مع المصالح العامة للبلاد، ولهذا السبب يريد بوتين الآن تعيين مدني ذي خلفية اقتصادية وزيراً للدفاع.

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وتابع: “الشخص الأكثر انفتاحاً على الابتكارات هو الذي سينتصر في ساحة المعركة”.

وشملت قرارات بوتين الجديدة تعيين وزراء السيادة وقادة الأجهزة الأمنية في البلاد الذين احتفظ معظمهم بمناصبهم السابقة.

خطوة دستورية ملزمة على بوتين

يشار إلى أن بوتين ملزم دستوريا بتعيين مجموعة جديدة من الوزراء في الحكومة أو إعادة تعيين الوزراء الحاليين، بعد فوزه في انتخابات مارس/آذار التي غابت عنها المعارضة.

ويجب أن يوافق المشرعون في البرلمان الروسي على ترشيحات الرئيس، ومن المقرر أن يوافقوا عليها غدا الثلاثاء.

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