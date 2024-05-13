المعارض السعودي ماجد الأسمري يظهر في صنعاء فجأة.. لماذا أطلق الحوثي سراحه؟ (شاهد)

وطن – أفرجت جماعة الحوثي اليمنية عن الناشط السعودي المعارض “ماجد الأسمري”، بعد أن قضى في سجونها أكثر من سنتين في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأكد خبر الإفراج عن “الأسمري” معارضين سعوديين كثر بينهم “سعيد بن ناصر الغامدي“، الذي غرد على حسابه في موقع “إكس”: “الحمدلله وحده على إخراج أخينا ماجد الأسمري من السجن من بعد طول حبس بلا ذنب إلا نهيه عن منكرٍ رآه.”

وأضاف أن “الشكر لكل من بذل جهداً في نيله حريته المستحقة”.

الحمدلله وحده على إخراج أخينا #ماجد_الأسمري من السجن من بعد طول حبس بلا ذنب إلا نهيه عن منكرٍ رآه.

والشكر لكل من بذل جهداً في نيله حريته المستحقة.

وقد أعلنت صنعاء ترحيبها بالمعارضة من بلادنا..ولو لم يسجنوا ماجداً لكان لقولهم قبول كبير ! فبلادنا تعيش حالة قمع واحتقان لا مثيل لها… pic.twitter.com/VsqlmcTm7N — سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) May 12, 2024

وكان التواصل مع المعارض السعودي المقيم باليمن ماجد الأسمري، انقطع منذ منتصف شهر أبريل –نيسان 2022.

إطلاق سراح ماجد الأسمري في صنعاء

وأفادت منظمة “سند” الحقوقية السعودية بأنها تلقت بلاغات من عدد من المقربين من الناشط الحقوقي والمعارض السعودي، ماجد الأسمري، والمقيم في صنعاء، تفيد باختفائه في ظروف غامضة.

تلقت #سند بلاغات من عدد من المقربين من #الناشط الحقوقي والمعارض السعودي #ماجد_الأسمري، والمقيم في #صنعاء، تفيد اختفائه في ظروف غامضة. pic.twitter.com/EA50wH3ENB — منظمة سند الحقوقية (@sanadUK) April 24, 2022

وأضافت المنظمة أن بعض المقربين من “الأسمري” أكدوا أنهم فقدوا التواصل معه منذ ١٨ أبريل ٢٠٢٢، وأن كل محاولات الاتصال به لم تنجح.

وطالبت المنظمة من جماعة أنصار الله “الحوثيين”، ومن المجلس الرئاسي اليمني، حينها الكشف فورًا عن مصير “الأسمري”، والسماح له بالتواصل، وحملتهما كامل المسئولية عن سلامته وحياته.

ظهر رفقة قيادي حوثي

ونشر محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي لأنصار الله، صورة تجمعه بماجد الأسمري داخل أحد المطاعم على ما يبدو، في صنعاء.

وعلق عليها بالقول:”مع المعارض السعودي الاخ ماجد الاسمري في صنعاء.. صنعاء ترحب بالمعارضة السعودية بكل توجهاتها.”

مع المعارض السعودي الاخ ماجد الاسمر في صنعاء. صنعاء ترحب بالمعارضة السعودية بكل توجهاتها. pic.twitter.com/kC4UlmcpX8 — محمد البخيتي(Mohammed Al-Bukhaiti) (@M_N_Albukhaiti) May 12, 2024

وكان “الأسمري”، قبل اختفائه بخمسة أيام، انتقد جماعة الحوثي بشدة، وتحدث عن وجود مخالفات شرعية في عقيدتها. وأعاد نشر تغريدات تتهم الحوثيين بالولاء والتبعية لإيران، وأنها تريد الإضرار باليمن.