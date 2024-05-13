العراق يكشف تفاصيل وفاة المتحول جنسيا جوجو دعارة في السجن.. هل تعاطى مخدرات؟

وطن – كشفت السلطات العراقية، تفاصيل وفاة المتحول جنسيا عبد الله عبد الأمير والمعروف بـ”جوجو دعارة”، داخل سجن في العاصمة بغداد، بعد عامين من اعتقاله بتهمة الدعارة والابتزاز.

وقال المتحدث باسم وزارة العدل العراقية أحمد لعيبي في تصريحات لوكالة “شفق نيوز“، إن جوجو سقط مغشيًا عليه بباب قسم الشرطة أثناء عملية تسليمه للنظر بقضية حكم جديدة، بخلاف قضيته الأولى والمسجون بسببها لـ15 عاما.

وأضاف أنه تم نقل (جوجو) مباشرة إلى المركز الصحي، ليتبين وفاته، وبعدها تم اتخاذ الإجراءات الأصولية وإرساله للطلب العدلي لإجراء عملية التشريح لتبيان سبب الوفاة.

وأشار إلى أن أي حديث عن سبب الوفاة سابق لأوانه، بخاصة الإشارة لتعاطيه كميات من مواد مخدرة أودت بحياته، موضحا أن المعطيات الأولية لوفاته قد تكون تعرضه لسكتة قلبية.

وتحدث عن فترة سجن “جوجو” وظروفه قائلا: “كان معزولا بغرفة خاصة، لا مع الرجال او النساء، بسبب وضعه النفسي والجسماني، وكان يخضع للعلاج على يد طبيب نفسي وعصبي بشكل أسبوعي”.

وفاة المتحول جنسيا جوجو دعارة

وسبق أن أفادت وسائل إعلام عراقية بوفاة المتحول جنسيا عبد الله عبد الأمير المعروف بـ “جوجو دعارة” داخل أحد السجون في بغداد.

وتداولت وسائل إعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن وفاة المتحول المشهور”جوجو” والمحكوم بالسجن لمدة 15 عاما، داخل أحد سجون وزارة العدل.

وفاة عبد الله عبد الأمير المعروف بـ "جوجو دعارة" داخل أحد السجون في #بغداد#الشرقية_نيوز pic.twitter.com/nnALnEbzES — AlSharqiya TV – قناة الشرقية (@alsharqiyatv) May 12, 2024

وذكرت مصادر أمنية لم تسمها، أن المتحول المدعو “جوجو دعارة” توفي داخل سجن العدالة السابع، فيما تضاربت المعلومات عن سبب الوفاة.

وأشارت بعض المعلومات إلى أن وفاته جرت في ظروف غامضة، فيما قال آخرون إنه توفي بسكتة قلبية.

اعتقال جوجو دعارة

وسبق أن اعتقل المتحول “جوجو” عام 2022 وتم الحكم عليه حينها بالسجن لمدة 15 عاما، بتهمة الدعارة وابتزاز بلوغرات مشهورات.